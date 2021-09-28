Минсельхоз отчитался о намолоченных 105,4 млн тонн зерна

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Россия к 28 сентября убрала зерновые и зернобобовые культуры с 40,3 млн га, намолотив 105,4 млн тонн зерна (в бункерном весе), сообщил Минсельхоз. Урожайность, по расчетам, составляет 26,2 ц/га.

Пшеницы в стране собрано 74,2 млн тонн, урожайность - 28,2 ц/га (по расчетам).

На аналогичную дату прошлого года было намолочено 121,8 млн тонн зерна при урожайности 28,7 ц/га. В том числе 85,2 млн тонн пшеницы, урожайность составляла 30,6 ц/га.

Ячмень обмолочен с 7,6 млн га, собрано 18,1 млн тонн (21,6 млн тонн год назад). Кукуруза на зерно убрана с 562,6 тыс. га, намолочено 2,6 млн тонн (3,1 млн тонн). Риса с 29,3 тыс. га собрано 182,3 тыс. тонн (535,3 тыс. тонн).

Сахарная свекла выкопана с 299,2 тыс. га, собрано 11 млн тонн (12,8 млн тонн). Подсолнечник убран с 3 млн га, намолочено 4,7 млн тонн (5,2 млн тонн), рапс - с 1,2 млн га, собрано 2,2 млн тонн (2,3 млн тонн), соя - с 832,2 тыс. га намолочено 1,4 млн тонн (2,2 млн тонн).

Сельхозорганизации и фермеры выкопали картофель с 158,6 тыс. га, собрано 3,4 млн тонн (4,1 млн тонн). Овощи убраны с 102,2 тыс. га, собрано 2,3 млн тонн (2,5 млн тонн).

Сев озимых культур проведен на 10,5 млн га (на 11,8 млн га год назад).

По прогнозу Минсельхоза, урожай зернаа в этом году в чистом весе составит 127,4 млн тонн, в том числе 81 млн тонн пшеницы.