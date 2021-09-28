Эксперты сочли, что РФ может потерять лидерство на мировом рынке пшеницы

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Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Россия, завоевавшая после рекордного урожая 2017 года (135,5 млн тонн) мировое лидерство в экспорте пшеницы, по итогам текущего сельхозгода (июль 2021 - июнь 2022 гг.) может его потерять, не исключает ряд экспертов зернового рынка, опрошенных "Интерфаксом". Однако они не видят в этом большой проблемы, поскольку считают, что приоритеты страны - в поддержке внутренних производителей и потребителей, а статус мирового лидера никаких преимуществ на рынке пшеницы не дает, это, скорее, вопрос самооценки.

Позиция непрочная

"Наша позиция как крупнейшего экспортера пшеницы в мире в этом году непрочная, нас может опередить Евросоюз с его 27 странами", - сказал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

По его словам, потеря лидерства возможна по совокупности причин. "Первая - у наших конкурентов в этом году хороший урожай, по сравнению с прошлым годом он повысился. У нас урожай будет меньше, чем прошлогодний, - сказал Рылько. - Кроме того, есть некоторое неудобство с экспортом. Его ограничение затрудняет работу экспортной цепочки. Переменная пошлина не содействует стимулированию экспорта. Мы уже практически потеряли рынок Египта, ту его часть, которую обеспечивали тендеры GASC (госкомпания по закупкам пшеницы - ИФ)".

Однако проблемы в потере лидерства он не видит. "Главное, чтобы наши аграрии смогли заработать. На юге, даже несмотря на пошлину, они получают довольно серьезные деньги, поскольку цены выросли, - сказал Рылько. - Но, с другой стороны, эти серьезные деньги в значительной мере обесценены существенным ростом цен на средства производства".

По его словам, в других регионах, к примеру в центре и Поволжье, ситуация с маржинальностью бизнеса хуже. "Там рост цен на средства производства такой же - и пониженная урожайность его не компенсирует", - отметил он.

В начале августа ИКАР совместно с Институтом исследований и экспертизы ВЭБ.РФ и компанией "ПроЗерно" представили исследование "Аграрные пошлины: макроэкономический эффект и альтернативные пути поддержки населения", согласно которому недополученная выручка аграриев РФ в 2021/2022 сельхозгоду из-за введения плавающей пошлины на зерно составит $2 млрд, в том числе $1,862 млрд - при экспорте пшеницы.

По прогнозу ИКАР, экспорт пшеницы в РФ в этом сельхозгоду составит 31-31,5 млн тонн при ее сборе в 74-75 млн тонн.

"Достаточно высокой" считает вероятность потери статуса мирового лидера и вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. "Вероятность того, что уступим первенство, достаточно высока. Хоть экспорт и идет в целом неплохо, но риски сохраняются, в том числе связанные с пошлиной, - сказал он. - Соответственно, это сбивает стимулы к производству".

По его словам, сейчас российская пшеница более конкурентоспособна на мировом рынке. "Вопрос в том, что будет дальше. Внутренние цены не вижу, чтобы падали. И маловероятно, что они упадут. Массового сброса зерна сельхозпроизводителями ожидать, думаю, не стоит. По крайней мере, в ближайшие месяцы", - считает он.

Зерновой союз прогнозирует экспорт пшеницы в 35,5-36 млн тонн при урожае в 78-78,5 млн тонн.

Как отметил Корбут, это, скорее, потенциал по экспорту. "Но сможем ли мы его реализовать, трудно сказать, тем более что неизвестно, какая будет квота на экспорт зерна (может быть введена во второй половине сезона - январь-июнь 2022 года - ИФ). Чиновники ведь заявляли, что квота и экспортная пошлина на зерно - это надолго", - сказал он.

Корбут напомнил, что, по оценкам союза, выручка аграрного комплекса в этом году на фоне регуляторных мер на зерновом рынке может снизиться на 40%. "Это приведет к тому, что аграрии первым делом откажутся от покупки техники. И дальше - все по цепочке", - сказал он.

"Является ли сохранение позиции на мировом рынке приоритетом для государства - это большой вопрос. Основной приоритет - сдерживание внутренних потребительских цен. А сидеть на двух стульях - занятие неблагодарное", - считает Корбут.

Шанс есть

В то же время руководитель аналитического центра АО "Русагротранс" Игорь Павенский считает, что РФ имеет шанс сохранить лидерство в экспорте "даже при поставках на мировой рынок 33 млн тонн пшеницы". Прогноз экспорта у ближайшего конкурента - ЕС - по мягкой пшенице составляет около 31 млн тонн, отметил он.

При этом он считает, что традиционные импортеры - Египет, Иран, Турция и, возможно, Пакистан - в любом случае продолжат завозить пшеницу из России. Активный экспорт будет идти и в ЕАЭС, прежде всего в Казахстан, Киргизию, Армению.

По расчету центра, экспорт пшеницы в июле-сентябре составит около 12 млн тонн. "За оставшиеся девять месяцев сельхозгода (октябрь 2021-июнь 2022 гг. - ИФ) экспортировать еще 21-23 млн тонн вполне реально, но многое будет зависеть от мировой конъюнктуры и цен на внутреннем рынке", - считает Павенский. Часть экспортного потенциала, который оценивается в 35 млн тонн, может остаться в запасах, добавил он.

Экспортный алгоритм отработан

Между тем, по мнению председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, при нынешнем, даже меньшем, чем в прошлом году, урожае, потерять лидерство на мировом рынке будет трудно.

"Сам по себе статус мирового лидера не дает нам никаких преимуществ на рынке пшеницы, это, скорее, вопрос самооценки", - считает Зернин.

По его словам, лояльность клиентов на зерновом рынке - минимальная и напрямую зависит от цены. "Но даже с учетом этого России будет трудно потерять мировое лидерство, разве что только в случае запрета экспорта зерна. Оцениваю этот сценарий как маловероятный, поскольку урожай текущего сезона будет очень неплохим как по валовому сбору, так и по качеству. Не выдающимся, как мы уже успели привыкнуть, но неплохим, достаточным как для удовлетворения внутренних потребностей, так и отправки необходимой части урожая на экспорт", - подчеркнул он.

Зернин отметил, что качество российского зерна выше, чем у соседей, что при сопоставимых ценах делает его более конкурентоспособным.

"Из прочих конкурентных факторов можно отметить отработку экспортерами нового операционного алгоритма, учитывающего плавающий характер экспортной пошлины, - сказал он. - Практически все крупные экспортеры научились прогнозировать размер пошлины и внесли необходимые поправки в операционный цикл - от закупки пшеницы до ее отгрузки на экспорт. Это хорошо видно из статистики экспорта зерна: отставание в объемах с прошлым сезоном сокращается каждую неделю".

Как сообщал Минсельхоз со ссылкой на оперативные данные ФТС, РФ с 1 июля по 23 сентября экспортировала 9,9 млн тонн зерна, что на 22,4% меньше, чем годом ранее. В частности, экспорт пшеницы снизился на 19,2%, до 8,4 млн тонн.

Минсельхоз США оценивает экспорт российской пшеницы (без учета данных по Крыму) в этом сельхозгоду в 35 млн тонн. Такой же прогноз ведомство дает и по экспорту пшеницы из ЕС.

Минсельхоз РФ оценивает экспортный потенциал по зерну в этом сельхозгоду в 51 млн тонн. Прогноз по экспорту пшеницы ведомство пока не обнародовало. В прошлом сельхозгоду экспорт составил 49 млн тонн, в том числе 38 млн тонн пшеницы.