ФАС рекомендовала ритейлерам анализировать цены при росте рыночной доли

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба рекомендовала ритейлерам в случае достижения доминирующего положения в каком-либо муниципальном районе или городском округе проанализировать разницу цен на социально значимые товары и принять меры к снижению цен в случае их завышения.

Ценообразование на социально значимые товары обсуждалось в ходе совещания ФАС и Минпромторга с ритейлерами.

"Если мы видим завышение цены на одни и те же товары там, где торговая сеть доминирует, по сравнению с тем, где она конкурирует с другими участниками рынка, антимонопольным законодательством это интерпретируется как злоупотребление доминирующим положением. Предупреждения антимонопольных органов направлены на прекращение необоснованного завышения розничных цен", - заявил замглавы ФАС Тимофей Нижегородцев (его слова приводятся в сообщении ведомства).

Минпромторг, в свою очередь, рекомендует сетям по некоторым товарам социальной группы переходить от практики закупок на тендерах к прямым договорам, что позволит снизить конечную цену "на полке", отметил замглавы министерства Виктор Евтухов.

Ранее ФАС выявила, что ООО "Агроторг" (торговая сеть "Пятерочка", принадлежит X5 Retail Group) установило более высокие цены на морковь и капусту в районном центре Калмыкии, где компания занимает доминирующее положение. Регулятор направил сети предупреждение о необходимости прекратить необоснованное завышение стоимости продуктов. Аналогичные предупреждения были выданы АО "Тандер" ("Магнит") и ООО "Агроторг" ("Пятерочка") в Московской области.