ФАС обязала "Магнит" и "Пятерочку" снизить цены на продукты в Подмосковье

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) обнаружило в магазинах "Магнит" и "Пятерочка" (X5 Retail Group) случаи завышения цен на одни и те же продовольственные товары в зависимости от рыночных долей торговых сетей.

Так, в некоторых муниципальных образованиях, где торговые сети занимают доминирующее положение, стоимость пшеничной муки, хлеба, кур и свинины более чем на 10% превышала цены, установленные в городских округах, в которых признаки доминирующего положения у сетей отсутствовали, говорится в сообщении антимонопольной службы.

Московское областное УФАС выдало компаниям "Агроторг" и "Тандер" (операционные структуры сетей "Пятерочка" и "Магнит") предупреждения о необходимости прекратить необоснованное завышение розничных цен в 10-дневный срок.

Если сети не снизят цены, УФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства по факту злоупотребления доминирующим положением.

Ранее в сентябре Рязанское УФАС возбудило в отношении АО "Тандер" и ООО "Агроторг" дело по признакам установления монопольно высоких цен на картофель, лук, капусту и морковь.

Как сообщалось, в августе антимонопольная служба начала проверки крупнейших ритейлеров (X5, "Магнит", "Ленту") на предмет антиконкурентного сговора. В рамках проверок ФАС проводит оценку ценообразования у крупнейших розничных сетей, а также изучает причины возможного необоснованного повышения цен.