"Магнит" согласился снизить цены в Подмосковье в рамках спора с ФАС

При этом ритейлер отрицает злоупотребление доминирующим положением на рынке

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" исключает в своих действиях злоупотребление доминирующим положением, но согласился снизить цены в двух магазинах Подмосковья после предупреждения Федеральной антимонопольной службы.

Как сообщил "Магнит", 30 сентября он направил официальный ответ на предупреждение УФАС Московской области, в котором ведомство указало на необходимость снижения цен на несколько позиций продовольственных товаров в двух магазинах торговой сети.

Ритейлер указал на "ряд вопросов по методологии ведомства", которая позволила ему заподозрить компанию в нарушении антимонопольного законодательства. "Магнит" обратил внимание ФАС на то, что дифференцированный подход к ценообразованию обуславливается множеством объективных факторов, не связанных с размером доли торговой сети в общем объеме реализованных продовольственных товаров в муниципальных образованиях одного региона.

"Тем не менее, понимая свою социальную роль в обеспечении доступности продовольственных товаров для населения, "Магнит" принял решение снизить цены в двух магазинах в Московской области, обозначенных в предупреждении УФАС", - отмечается в сообщении.

При этом "Магнит" предлагает обсудить подход к ценообразованию на социально значимые товары с учетом всех релевантных и экономически обоснованных факторов, и выражает готовность активно содействовать данному процессу и принимать в нем участие.

В понедельник ФАС сообщила, что АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит") и ООО "Агроторг" (торговая сеть "Пятерочка", принадлежит X5 Retail Group) снизили розничные цены на пшеничную муку, хлеб, курицу и свинину в городских округах в Подмосковье, где они занимают доминирующее положение. В настоящее время стоимость этих продуктов не превышает установленную в муниципалитетах, в которых доминирующее положение у компаний отсутствует.

Ранее Московское областное управление ФАС выдало компаниям "Агроторг" и "Тандер" предупреждения о необходимости прекратить необоснованное завышение розничных цен в части магазинов.