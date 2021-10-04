Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

"Магнит" согласился снизить цены в Подмосковье в рамках спора с ФАС

При этом ритейлер отрицает злоупотребление доминирующим положением на рынке

"Магнит" согласился снизить цены в Подмосковье в рамках спора с ФАС
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" исключает в своих действиях злоупотребление доминирующим положением, но согласился снизить цены в двух магазинах Подмосковья после предупреждения Федеральной антимонопольной службы.

Как сообщил "Магнит", 30 сентября он направил официальный ответ на предупреждение УФАС Московской области, в котором ведомство указало на необходимость снижения цен на несколько позиций продовольственных товаров в двух магазинах торговой сети.

Ритейлер указал на "ряд вопросов по методологии ведомства", которая позволила ему заподозрить компанию в нарушении антимонопольного законодательства. "Магнит" обратил внимание ФАС на то, что дифференцированный подход к ценообразованию обуславливается множеством объективных факторов, не связанных с размером доли торговой сети в общем объеме реализованных продовольственных товаров в муниципальных образованиях одного региона.

"Тем не менее, понимая свою социальную роль в обеспечении доступности продовольственных товаров для населения, "Магнит" принял решение снизить цены в двух магазинах в Московской области, обозначенных в предупреждении УФАС", - отмечается в сообщении.

При этом "Магнит" предлагает обсудить подход к ценообразованию на социально значимые товары с учетом всех релевантных и экономически обоснованных факторов, и выражает готовность активно содействовать данному процессу и принимать в нем участие.

В понедельник ФАС сообщила, что АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит") и ООО "Агроторг" (торговая сеть "Пятерочка", принадлежит X5 Retail Group) снизили розничные цены на пшеничную муку, хлеб, курицу и свинину в городских округах в Подмосковье, где они занимают доминирующее положение. В настоящее время стоимость этих продуктов не превышает установленную в муниципалитетах, в которых доминирующее положение у компаний отсутствует.

Ранее Московское областное управление ФАС выдало компаниям "Агроторг" и "Тандер" предупреждения о необходимости прекратить необоснованное завышение розничных цен в части магазинов.

Магнит Подмосковье ФАС

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в России стал максимальным со 2 января

Суточный COVID-прирост в России стал максимальным со 2 января
Дипломатическое противостояние

Россия вышлет сотрудника посольства Северной Македонии

Россия вышлет сотрудника посольства Северной Македонии

Росавиация пригрозила перевозчикам запретом на полеты из-за участившихся катастроф

Мандат депутата от "Единой России" передадут актеру Машкову

Мандат депутата от "Единой России" передадут актеру Машкову

Десятки человек задержаны после ночной вечеринки на парковке в Симферополе

Защита основателя Group-IB обжаловала его арест по делу о госизмене

Защита основателя Group-IB обжаловала его арест по делу о госизмене

Россия впервые испытала гиперзвуковую ракету "Циркон" с подлодки

"Почта России" задумала провести IPO в 2023 году, чтобы избежать дефолта

Бывшему мэру Владивостока Гуменюку вменили получение 20 млн рублей взяток

Бывшему мэру Владивостока Гуменюку вменили получение 20 млн рублей взяток

Что случилось этой ночью: понедельник, 4 октября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });