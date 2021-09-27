ФАС предписала "Пятерочке" снизить цены на морковь и капусту в Калмыкии

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Управление Федеральной антимонопольной службы по Калмыкии сообщило, что ООО "Агроторг" (торговая сеть "Пятерочка", принадлежит X5 Group) установило более высокие цены на морковь и капусту в районном центре, где компания занимает доминирующее положение.

УФАС дало "Агроторгу" десять дней на то, чтобы снизить необоснованно завышенные цены.

Ранее аналогичные предупреждения Московское областное УФАС сделало владельцам магазинов "Магнит" (АО "Тандер") и "Пятерочка" (ООО "Агроторг").

В августе ФАС начала проверки крупнейших ритейлеров (X5, "Магнита", "Ленты") на предмет антиконкурентного сговора.