Правительство внесло в Думу проект бюджета на 2022-2024 годы

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Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета РФ на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, расходы в нем увеличены по сравнению с параметрами, утвержденными кабмином, на 2022 год - на 80 млрд рублей, на 2023 год - на 135 млрд рублей и на 2024 год - на 203 млрд рублей.

Так, в проекте бюджета запланированы расходы в 2022 году на уровне 23,69 трлн рублей, в 2023 году - 25,24 трлн рублей, в 2024 году - 26,35 трлн рублей. Ранее правительство утвердило основные параметры бюджета с расходами на уровне 23,610 трлн в 2022 году, 25,105 трлн рублей - в 2023 году и 26,147 трлн рублей - в 2024 году.

Из запланированных расходов на реализацию национальных проектов в 2022 году предусмотрено 2,74 трлн рублей, в 2023 году – 2,88 трлн рублей, в 2024 году – 2,98 трлн рублей, сообщает пресс-служба правительства.

Согласно проекту, в следующие два года бюджет будет профицитным. Доходы в 2022 году составят 25,02 трлн рублей, в 2023 году – 25,54 трлн рублей, в 2024 году – 25,83 трлн рублей, говорится в сообщении.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил поступивший в нижнюю палату парламента проект закона о федеральном бюджете на 2022-2024 годы в профильный комитет ГД по бюджету и налогам.

"После того, как профильный комитет (по бюджету - ИФ) проверит весь пакет внесенных документов на соответствие Бюджетному кодексу, законопроект о бюджете будет вынесен на дополнительное заседание Совета Думы, которое состоится завтра, 1 октября", - сказал он журналистам.

Проект бюджета будет направлен в Совет Федерации, Счетную палату, Центральный банк и Общественную палату для отзывов и предложений.

"По закону на рассмотрение бюджета отводится 60 дней, поэтому важно не затягивать процедурные вопросы. Регионам РФ, в свою очередь, также предстоит принимать свои бюджеты. Они должны четко понимать, какой объем средств и в какие сроки они получат", - добавил Володин.