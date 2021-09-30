Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Минфин заложил в бюджет на 2022-24 гг. доходы от акциза на сталь в 179,5 млрд руб.

Минфин заложил в бюджет на 2022-24 гг. доходы от акциза на сталь в 179,5 млрд руб.
Фото: Bloomberg via Getty Images

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Минфин заложил в бюджет РФ на 2022-2024 гг. поступления от акциза на сталь в общей сумме 179,45 млрд рублей, плавающего НДПИ на желруду - 114,8 млрд рублей.

Как следует из материалов к проекту бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, внесенных в четверг в Госдуму, в 2022 году поступления от акциза на сталь составят 61,6 млрд руб., 2023 году - 59,1 млрд руб., 2024 году- 58,75 млрд руб.

Поступления от плавающего НДПИ на желруду в 2022 году составят 41,5 млрд, в 2023 - 36,4 млрд, в 2024 - 36,9 млрд руб.

Поступления от НДПИ на коксующийся уголь в 2022 году составят 8,95 млрд руб., в 2023 - 10,4 млрд руб., в 2024 - 8,3 млрд руб. (в общей сумме - 27,7 млрд рублей).

Минфин РФ Госдума

Новости по теме

Новости

"Роскосмос" сообщил о многомиллиардных потерях из-за пандемии

"Роскосмос" сообщил о многомиллиардных потерях из-за пандемии

"Газпром" за 9 месяцев обеспечил рост добычи газа, обещанный за весь 2021 год

"Газпром" за 9 месяцев обеспечил рост добычи газа, обещанный за весь 2021 год

Кабмин РФ предложил поднять МРОТ в 2022 году на 6,4%

Дело Марины Раковой затронуло работу еще двух сотрудников Сбербанка

ВТБ направил Ситибанку предложение о покупке его розницы

ВТБ направил Ситибанку предложение о покупке его розницы

Правительство внесло в Думу проект бюджета на 2022-2024 годы

Правительство внесло в Думу проект бюджета на 2022-2024 годы

Forbes составил рейтинг крупнейших частных компаний России

Forbes составил рейтинг крупнейших частных компаний России

Цена газа в Европе перевалила за $1100/тыс. куб. м

Цена газа в Европе перевалила за $1100/тыс. куб. м
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });