Минфин заложил в бюджет на 2022-24 гг. доходы от акциза на сталь в 179,5 млрд руб.

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Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Минфин заложил в бюджет РФ на 2022-2024 гг. поступления от акциза на сталь в общей сумме 179,45 млрд рублей, плавающего НДПИ на желруду - 114,8 млрд рублей.

Как следует из материалов к проекту бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, внесенных в четверг в Госдуму, в 2022 году поступления от акциза на сталь составят 61,6 млрд руб., 2023 году - 59,1 млрд руб., 2024 году- 58,75 млрд руб.

Поступления от плавающего НДПИ на желруду в 2022 году составят 41,5 млрд, в 2023 - 36,4 млрд, в 2024 - 36,9 млрд руб.

Поступления от НДПИ на коксующийся уголь в 2022 году составят 8,95 млрд руб., в 2023 - 10,4 млрд руб., в 2024 - 8,3 млрд руб. (в общей сумме - 27,7 млрд рублей).