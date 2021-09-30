Доходы от повышения НДПИ и акциза на сталь в 2022-2024 гг. оценили в 522 млрд руб.

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Повышение НДПИ и введение акциза на сталь в 2022-2024 годах даст бюджету 522 млрд руб., говорится в пояснительной записке к законопроекту о внесении изменений в Бюджетный кодекс.

Документ (N1258306-7) опубликован в электронной базе данных парламента.

"Дополнительные доходы бюджетной системы в части НДПИ и вводимого акциза на сталь жидкую в 2022 году составят порядка 179 млрд рублей, в 2023 году - 173 млрд рублей, в 2024 году - 170 млрд рублей", - говорится в пояснительной записке.

Авторы документа подчеркивают, что указанное изменение налогообложения окажет косвенное влияние на доходы региональных бюджетов за счет снижения поступлений налога на прибыль организаций. По имеющейся оценке, снижение поступлений региональной части налога на прибыль организаций в 2022 г. составит порядка 30 млрд рублей, в 2023-2024 годах - порядка 29 млрд рублей.

Документ также предполагает перераспределение нормативов о зачислении НДПИ в федеральный и региональные бюджеты.

"Доходы от НДПИ на черные и цветные металлы и минеральные удобрения, а также доходы от акциза на сталь жидкую в доход федерального бюджета будут зачисляться по нормативу 83%, в доход регионального бюджета поступит 17%. Для доходов от НДПИ на уголь коксующийся предусмотрен норматив 75% в федеральный бюджет и 25% в региональный бюджет", - говорится в документе.