Бюджет РФ в 2021 году может быть исполнен с дефицитом 0,2% ВВП

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в 2021 году может быть исполнен с дефицитом 275,2 млрд рублей, или 0,2% ВВП. Такая оценка содержится в материалах к проекту федерального бюджета на последующую трехлетку, внесенному в Госдуму в четверг.

Изначально на текущий год был запланирован дефицит в размере 2,4% ВВП. Затем Минфин озвучивал оценки около 1% ВВП. Позже министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что бюджет может быть сбалансированным.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил поступивший в Госдуму проект закона о федеральном бюджете на 2022-2024 годы в профильный комитет ГД по бюджету и налогам, заседание Совета Думы намечено на 1 октября.

Расходы в проекте бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов увеличены по сравнению с параметрами, утвержденными правительством РФ, на 2022 год - на 80 млрд рублей, на 2023 год - на 135 млрд рублей и на 2024 год - на 203 млрд рублей.

Так, в проекте бюджета запланированы расходы в 2022 году на уровне 23,69 трлн рублей, в 2023 году - 25,24 трлн рублей, в 2024 году - 26,35 трлн рублей. Ранее правительство утвердило основные параметры бюджета с расходами на уровне 23,610 трлн в 2022 году, 25,105 трлн рублей - в 2023 году и 26,147 трлн рублей - в 2024 году.