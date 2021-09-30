Внесенный в Думу проект бюджета сверстан с профицитом в 1% на 2022 год

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета с профицитом на уровне 1% ВВП в 2022 году, 0,3% ВВП в 2023 году и дефицитом 0,2% ВВП в 2024 году. Расходы увеличились с ранее одобренной правительством версией на порядка 0,4 трлн рублей за три года.

Основные характеристики бюджета рассчитаны исходя из прогнозного объема ВВП 133,33 трлн рублей, 141,88 трлн и 151,5 трлн рублей, соответственно. Инфляция учтена на уровне 4%.

Доходы в следующем году запланированы в объеме 25,021 трлн рублей, в том числе дополнительные нефтегазовые – 3,398 трлн рублей, расходы – 23,694 трлн рублей, следует из документов, опубликованных в базе данных Госдумы. Профицит запланирован в размере 1,328 трлн рублей, или 1% ВВП.

В 2023 году доходы составят 25,54 трлн рублей, в том числе дополнительные нефтегазовые – 2,71 трлн рублей, расходы – 25,241 трлн рублей. Профицит запланирован в размере 299,1 млрд рублей, или 0,2% ВВП. В 2024 году доходы ожидаются в размере 25,83 трлн рублей, в том числе дополнительные нефтегазовые - 2,09 трлн рублей, расходы - 25,241 трлн рублей. Дефицит запланирован в размере 522,7 млрд рублей, или 0,3% ВВП.

С 2022 года бюджетная политика возвращается к обычным параметрам бюджетного правила, однако несколько модернизированного – одновременно с проектом бюджета в ГД внесен проект поправок в Бюджетный кодекс, которыми с 2022 года на бессрочной основе закрепляется уровень структурного первичного дефицита, учитываемого при расчете общего объема расходов в размере 0,5% ВВП. Сейчас в БК структурный дефицит зафиксирован в 2022-2023 годах на уровне 585 млрд рублей и 575 млрд рублей в 2024 году. Это новшество уже приводит к увеличению предельного уровня расходов в 2022 году на порядка 82 млрд рублей, в 2023 году – на 124 млрд рублей и в 2024 году – на 182,6 млрд рублей.

Тем не менее с 2022 года на расходы бюджета будут вновь направляться только базовые нефтегазовые доходы (рассчитываются при базовой цене нефти $44,2/барр., $45/барр. и $45,9/барр. в 2022-2024 гг.): 6,145 трлн рублей, 6,484 трлн рублей и 6,468 трлн рублей, соответственно.

В целом, нефтегазовые доходы в ближайшую трехлетку планируются на уровне 9,542 трлн рублей (7,2% ВВП), 9,195 трлн рублей (6,5% ВВП), 8,567 трлн рублей (5,7% ВВП). Доходы сверх базовых будут зачислять в Фонд национального благосостояния.

На начало 2022 года ФНБ прогнозируется в объеме 13,89 трлн рублей, по итогам 2021 года в него планируется зачислить 2,55 трлн рублей, на конец года он ожидается на уровне 16,48 трлн рублей. По итогам 2022 года в фонд будет зачислено 3,44 трлн рублей и на конец 2023 года он составит 20,1 трлн рублей. В 2024 году он, как ожидается, пополнится на 2,75 трлн рублей и составит на конец года 23,27 трлн рублей.

Использовать ФНБ на финансирование дефицита бюджета в ближайшие три года не планируется. При этом, как отмечается в проекте денежно-кредитной политики ЦБ, в 2021-2024 годах может быть инвестировано в проекты до 2,5 трлн рублей средств ФНБ (то есть порядка 0,5-0,6% ВВП ежегодно при равномерном использовании средств фонда).

Ненефтегазовые доходы будут увеличиваться с 15,48 трлн рублей (11,6% ВВП) в 2022 году до 16,35 трлн рублей (11,5% ВВП) в 2023 году и 17,27 трлн рублей (11,4% ВВП) в 2024 году.

Объем чистого привлечения на внутреннем рынке путем выпуска ОФЗ в 2022 году планируется на уровне 2,199 трлн рублей, в 2023 году - 2,664 трлн рублей, в 2024 - 2,672 трлн рублей. На погашение ОФЗ планируется направить 1,06 трлн рублей в 2022 году, 771,9 млрд в 2023 году и 1,45 трлн рублей в 2024 году. Таким образом валовый объем привлечения составит 3,26 трлн рублей, 3,44 трлн рублей и 4,12 трлн рублей.

Внешние заимствований планируются в размере до $3 млрд ежегодно.

Верхний предел внутреннего долга на 1 января 2023 года – 20,8 трлн рублей, внешнего – $70,7 млрд, или 58,5 млрд евро; на 1 января 2024 года – 23,526 трлн рублей и $71,7 млрд, или 58,8 млрд евро; на 1 января 2025 года – 26,342 трлн рублей и $75,7 млрд, или 61,5 млрд евро.

Расходы на общегосударственные вопросы запланированы в 2022-2024 гг. на уровне 1,885 трлн рублей, 1768 трлн рублей, 1,735 трлн рублей; на нацоборону – 3,51 трлн рублей, 3,557 трлн рублей и 3,811 трлн рублей; нацэкономику – 3,46 трлн рублей, 3,57 трлн рублей и 3,53 трлн рублей; ЖКХ – 463 млрд рублей, 545 млрд рублей и 398 млрд рублей; здравоохранение – 1,245 трлн рублей, 1,211 трлн рублей и 1,234 трлн рублей; соцполитику – 5,837 трлн рублей, 6,275 трлн рублей и 6,342 трлн рублей. С 2023 года в составе бюджета вновь появляются условно утвержденные расходы, они составят в этот год 631 млрд рублей, в 2024 году увеличатся до 1,317 трлн рублей.