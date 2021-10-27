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ВШЭ обратила внимание Госдумы на расходы бюджета на здравоохранение

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Снижение доли расходов на здравоохранение по отношению к объему ВВП в проекте бюджета на 2022-2024 годы вызывает тревогу, так как последствия пандемии для здоровья граждан еще не будут преодолены, говорится в отзыве на проект федерального бюджета НИУ "Высшая школа экономики".

Авторы отзыва отмечают существенное увеличение расходов на здравоохранение по сравнению с показателями, утвержденными ранее. В абсолютном выражении прирост составит 106,3 млрд рублей в 2022 году и 102,8 млрд рублей в 2023 году.

"Это важная позитивная особенность рассматриваемого законопроекта, однако его материалы не позволяет определить, сколько именно средств будет потрачено на меры по борьбе с коронавирусом", - говорится в заключении.

Эксперты отмечают, что, несмотря на увеличение расходов на здравоохранение, уровень их приоритетности в федеральном бюджете снижается. Их доля в общем объеме расходов последовательно сокращается: в 2021 году она составит 5,8%, в 2022 году - 5,3%, в 2023 и 2024 годах - 4,9%. По отношению к объему ВВП доля расходов федерального бюджета на здравоохранение уменьшится с 1% в 2021 г. до 0,9% в 2022 и 2023 годах и до 0,8% в 2024 году.

"Такая динамика не может не вызывать тревогу. Даже если эпидемия новой коронавирусной инфекции будет остановлена в 2022 году, последствия для здоровья граждан снижения доступности медицинской помощи при неинфекционных заболеваниях, имеющие место в период этой эпидемии, будут проявляться в последующие годы, и для их преодоления потребуются дополнительные расходы на профилактику обострений, лечение заболеваний и реабилитацию пациентов", - говорится в заключении.

В ВШЭ считают, что запланированного роста расходов на здравоохранение будет недостаточно для существенного прогресса в решении острых проблем дефицита кадров в медицинских учреждениях и низкой оплаты труда значительной части медицинских работников.

14 октября журналисты спросили пресс-секретаря президента Дмитрия Песков не стоит ли пересмотреть проект госбюджета на будущий год, где, по данным репортеров, предусмотрено сокращение социальных расходов (в том числе на здравоохранение) с учетом осложнения ситуации с коронавирусом.

"Существуют резервы, они предусмотрены, поэтому реакция на пандемийные условия каждый раз будет наступать незамедлительно, - сказал представитель Кремля. - Там нет большого сокращения социальных статей бюджета. Это неверная формулировка".

Правительство НИУ ВШЭ коронавирус Дмитрий Песков

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