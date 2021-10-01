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ВТБ зафиксировал резкий рост кибератак в сентябре

Основной их целью являются онлайн-сервисы

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - ВТБ в сентябре зафиксировал резкий рост кибератак: за месяц банк отразил свыше 80 угроз, что больше, чем за все 8 месяцев 2021 года, говорится в сообщении кредитной организации.

Основной целью злоумышленников является недоступность онлайн-сервисов банка: в первую очередь кибермошенники стремятся вывести из строя сайт и интернет-банк, а также сервисы 3ds (протокол авторизации для оплаты картами в интернете).

ВТБ отмечает, что одним из самых частых вариантов атаки является генерация "паразитного" трафика из многих тысяч источников, обработка которого может вызвать перегрузку сетевого оборудования.

"ВТБ успешно отразил атаки злоумышленников и обеспечил непрерывность предоставления услуг клиентам банка. Этому способствовали как средства защиты самой кредитной организации, так и сервисы по фильтрации сетевого трафика на стороне провайдеров телекоммуникационных услуг", - подчеркнул банк.

Кредитная организация также сообщила, что в сентябре в ходе DDoS-атак было зафиксировано несколько рекордных: до 350 Гбит/с по мощности и до 6 часов по длительности.

Первый замглавы департамента Банка России по информбезопасности Артем Сычев на прошлой неделе сообщил, что масштабной DDoS-атаке в августе - начале сентября подверглись 10-15 российских финансовых организаций. По его словам, большая часть этих атак была в автоматизированном режиме отражена средствами самих финансовых организаций.

В начале сентября зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов также заявлял, что банк в августе успешно отразил самую мощную в мире DDoS-атаку на финансовый сектор. "Нам известно, что такие попытки (атак - ИФ) были сделаны на другие финансовые структуры России, и некоторые из них имели какую-то потерю своей работоспособности", - заявил тогда топ-менеджер Сбербанка.

ВТБ

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