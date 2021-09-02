Сбербанк отразил самую мощную в мире DDoS-атаку на финансовый сектор

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Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк на прошлой неделе отразил самую мощную в мире DDoS-атаку на финансовый сектор, сервисы кредитной организации не пострадали. Об этом сообщил журналистам зампред правления банка Станислав Кузнецов в кулуарах ВЭФ-2021.

"На прошлой неделе Сбербанк в автоматизированном режиме отразил самую мощную в мире атаку на финансовый сектор. Отразил успешно. Нам известно, что такие попытки были сделаны на другие финансовые структуры России, и некоторые из них имели какую-то потерю своей работоспособности", - сказал Кузнецов.

Атака, как показал ее анализ, происходила из нескольких зарубежных стран.

"Мы информировали все правоохранительные органы о подобных действиях. У нас не было ни остановки, ни приостановки ни на одну секунду наших сервисов, но мощность атаки позволяет сделать вывод о том, что, не имея такой защиты, как есть у нас, другие организации точно, к сожалению, могли бы остановить свою работу", - добавил зампред Сбербанка.

Он подчеркнул важность консолидации усилий разных организаций для противодействия подобного рода атакам.