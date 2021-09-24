Целями августовских кибератак стали полтора десятка российских банков

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Кибератакам в августе - начале сентября подверглись 10-15 российских финансовых организаций, которые обслуживают электронную коммерцию, заявил первый замглавы департамента Банка России по информбезопасности Артем Сычев.

По его словам, это было несколько DDoS-атак. "Большая часть таких атак была в автоматизированном режиме отражена теми средствами, которые есть у финансовых организаций", - отметил Сычев.

С атаками помог справиться и центр мониторинга реагирования на компьютерные атаки Банка России, который достаточно быстро оповестил банки об атаках и подключил к решению проблем телеком-операторов, что помогло оперативно перенаправить трафик и включить инструменты, фильтрующие вредоносный трафик.

По словам Сычева, атаки "были серьезные", но злоумышленникам не удалось нарушить работоспособность кредитных организаций.

"Но, тем не менее, такой вот риск зависимости от монопольных поставщиков услуг у финансовых организаций существует", - добавил он.

"Те события, которые происходили в России в августе и в начале сентября и были связаны с массированными DDoS-атаками, наглядно показали, что нам, как финансовой отрасли, мало обмениваться (информацией - ИФ) между собой, нам требуется это делать и с телеком-операторами, так как они являются основой для взаимодействия между клиентами и финансовыми организациями. От того, насколько быстро мы можем взаимодействовать между финансовыми организациями и телеком-операторами, во многом зависит то, как быстро мы можем реагировать на те атаки, которые возникают в финансовой сфере, и как быстро мы сможем справляться с этими атаками", - добавил Сычев.

2 сентября зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что банк успешно отразил самую мощную в мире DDoS-атаку на финансовый сектор. "Нам известно, что такие попытки (атак - прим. ИФ) были сделаны на другие финансовые структуры России, и некоторые из них имели какую-то потерю своей работоспособности", - говорил тогда топ-менеджер Сбербанка.