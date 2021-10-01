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"Газпром" объяснил оптимизацией логистики динамику загрузки конкретных маршрутов

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - "Газпром" поставляет газ в Европу согласно заявкам клиентов, а динамика потоков по конкретным маршрутам зависит от оптимизации логистического портфеля, прокомментировали в управлении информации ПАО "Газпром" динамику транзита газа по газопроводу "Ямал-Европа" в пятницу.

"Газпром" осуществляет поставки газа в соответствии с заявками потребителей согласно действующим контрактным обязательствам. Исходя из этих заявок, а также из возможностей по оптимизации портфеля мощностей, компания бронирует транспортные мощности на отдельных направлениях", - заявили в компании.

Как сообщалось, в сентябре закончилось годовое бронирование "Газпромом" польского участка газопровода "Ямал-Европа" (он проходит через Белоруссию и Польшу в Германию). На фоне долгосрочного контракта с Украиной и приоритета загрузки газопроводов "Северный поток" и "Турецкий поток" "Ямал-Европа" в логистике "Газпрома" выполняет пока что балансирующую или замыкающую роль.

На 2021/22 газовый год "Газпром" не делал долгосрочного бронирования этой магистрали, предпочитая пока бронирование на месяц. На октябрь "Газпром" забронировал мощности "Ямала-Европы" на входе в ГТС ФРГ в 1,3 млн куб. м в час, притом что в этом году труба прокачивала до 3,5 млн куб. м в час.

Реальный физический поток газа на входе в ГТС ФРГ оказался и того ниже - 0,5 млн куб. м в час. Это может быть результатом действия "виртуального реверса", по которому польские покупатели контрактно получают газ из Германии, а фактически отбирают газ из транзитной трубы.

Газпром

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