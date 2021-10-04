Гонконгская биржа приостановила торги акциями китайского девелопера Evergrande

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Гонконгская фондовая биржа 4 октября приостановила торговлю акциями второго по величине девелопера Китая, Evergrande Group и его подразделения Evergrande Property Services Group, сообщает АР. Ни компании, ни биржа не раскрыли причину этого решения.

Китайский новостной сайт Cailian, связанный с государственным изданием Securities Times, сообщил, что девелопер Hopson Development Holdings решил купить контрольный пакет в Evergrande Property Services Group.

Торги акциями Hopson в Гонконге также были приостановлены в понедельник. В документах компании, представленных на бирже, говорится, что это сделано в преддверии объявления о крупной сделке, в рамках которой Hopson купит акции другой компании, торгующейся на этой бирже.

China Evergrande столкнулась с серьезными финансовыми проблемами. Ее совокупный долг превышает $300 млрд, что сопоставимо с 2% ВВП КНР. Она пропускает выплаты по процентам своим кредиторам, поставщикам и инвесторам. Рынки опасаются, что коллапс девелопера несет системные риски для экономики Китая и может негативно отразиться и на зарубежных экономиках.