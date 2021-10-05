Еще один китайский застройщик пропустил выплаты по долларовым бондам

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Китайский девелопер Fantasia Holdings Group Co не смог произвести выплаты по долларовым облигациям в срок, наступавший 4 октября, пишет The Wall Street Journal.

Fantasia, как и ее более крупный конкурент – China Evergrande Group, имеет листинг в Гонконге и в последние годы активно размещала долларовые бонды под довольно высокую доходность.

В понедельник компания сообщила, что не смогла выплатить проценты на общую сумму $206 млн по еврооблигациям, выпущенным в 2016 году. Объем размещения этих бумаг составил $500 млн, и в этом году Fantasia выкупила часть облигаций на рынке.

Проблемы компании с выплатой процентов по долгу стали сюрпризом для некоторых участников рынка. Еще несколько дней назад представитель Fantasia заявлял инвесторам, что застройщик непременно произведет выплаты, отмечает кредитный аналитик Lucror Analytics Чуань Чжоу.

За несколько часов до того, как Fantasia сообщила о проблеме с уплатой долга, Fitch Ratings понизило рейтинг компании сразу на четыре ступени – до "CCC-", отметив исключительно высокий риск ее дефолта по долгу. Как стало известно Fitch, застройщик ранее просрочил платеж по долгу перед частным инвестором, и рейтинговое агентство отметило, что отсутствие информации об этом "ставит под сомнение прозрачность финансовой отчетности компании"

Согласно отчетности Fantasia, на конец июня общий объем находящихся в обращении долларовых облигаций компании составлял $4,3 млрд.

Fantasia была основана в 1996 году Цзэн Цзе, племянницей бывшего заместителя председателя КНР Цзэн Цинхуна. Компания занимается строительством жилой недвижимости премиум-класса и апартаментов класса "люкс". В настоящее время Fantasia реализует сразу несколько проектов в таких городах как Пекин, Ухань и Тяньцзинь.

Акции Fantasia подорожали на 1,8% на торгах в Гонконге во вторник. С начала текущего года их стоимость упала на 59%.