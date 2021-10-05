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Украина не планирует переговоры с РФ по прямой закупке газа

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Украина не планирует переговоры с Россией по заключению прямого контракта на поставку природного газа, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Такие переговоры не планируются", - сказал он в обнародованном во вторник интервью порталу lb.ua.

Премьер напомнил, что в подземных хранилищах (ПХГ) Украины уже накоплено свыше 18,5 млрд куб. м газа, также страна имеет собственную газодобычу, что позволит пройти предстоящий отопительный сезон.

По его словам, также не стоит ожидать существенного реэкспорта на европейский рынок принадлежащего иностранным трейдерам газа, который хранится в ПХГ Украины.

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"В любом случае, первое предложение делается всегда Украине в таких случаях. С вероятностью 100% газ, который находится на Украине, тут и будет использован", - сказал Шмыгаль.

По данным "Укртрансгаза", оператора украинских ПХГ, на 1 октября 2021 года иностранные заказчики услуг хранят в режиме "таможенный склад" 2,8 млрд куб. м газа, компании-резиденты - 0,8 млрд куб. м.

Как сообщалось, на начало прошлого отопительного сезона 20 октября 2020 года нерезиденты имели в ПХГ Украины около 10 млрд куб. м газа, из которых к 30 апреля 2021 года они использовали около 6 млрд куб. м, в том числе около 0,5 млрд куб. м были реэкспортированы и возвращены на европейский рынок, тогда как 5,5 млрд куб. м - растаможены и реализованы для нужд украинских потребителей.

Из оставшихся в подземках 4 млрд куб. м газа еще 0,5 млрд куб. м также были растаможены и проданы внутри Украины, и только 0,06 млрд куб. м в период с июня по сентябрь этого года - реэкспортированы.

Украина не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром" уже почти шесть лет - с 26 ноября 2015 года, закупая ресурс исключительно на западной границе страны. Причиной отказа Украины от покупки газа на ее восточной границе в конце 2015 года стала несогласованность по цене.

При этом после пересмотра Стокгольмским арбитражем контрактной формулы в контракте между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом", Украина весной 2018 года была готова возобновить прямой импорт, но российский монополист вернул "Нафтогазу" внесенный авансовый платеж. Срок действия контракта на поставку газа между "Нафтогазом" и "Газпромом" истек 31 декабря 2019 года, новый стороны не заключали.

Денис Шмыгаль Украина

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