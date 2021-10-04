ЦБ поддержал обсуждение планки накоплений в ФНБ из-за рисков от энергоперехода

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Дискуссия о повышении порога накопления средств в Фонде национального благосостояния (ФНБ) с учетом рисков энергоперехода является оправданной, считает Банк России.

"Энергопереход, безусловно, увеличивает неопределенность и будущих объемов мирового потребления ископаемых энергетических ресурсов, и цен на них. С учетом этих рисков обсуждение целесообразности установить более высокий уровень порога для накопления ликвидных средств в ФНБ представляется оправданным", - сообщили "Интерфаксу" в ЦБ.

"Решения по параметрам инвестирования средств ФНБ относятся к компетенции правительства. Банк России будет учитывать эти решения при проведении ДКП", - подчеркнул регулятор.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе поручил правительству до 15 октября рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство для поэтапного повышения с 7% до 10% ВВП порога средств ФНБ, сверх которого они могут направляться на инвестиции. До достижения этого уровня предлагается не допускать размещения средств фонда в иные финансовые активы, за исключением утвержденного после 1 октября 2021 года перечня инфраструктурных проектов, в объеме не выше 2,5 трлн рублей.

Минфин уточнил, что увеличение планки накопления средств в ФНБ необходимо в связи с тем, что тенденции энергоперехода и связанные с ним риски падения спроса на нефть могут угрожать бюджетной стабильности РФ уже в сравнительно близкой перспективе.