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Силуанов призвал готовиться к бюджетным рискам из-за энергоперехода

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Предложение повысить планку накопления средств в Фонде национального благосостояния (ФНБ) до 10% ВВП необходимо, чтобы подготовиться к бюджетным рискам из-за энергоперехода, заявил на бюджетных слушаниях в Совете Федерации министр финансов Антон Силуанов.

В конце прошлой недели президент Владимир Путин поручил правительству до 15 октября рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство для поэтапного повышения с 7% до 10% ВВП порога средств ФНБ, сверх которого они могут направляться на инвестиции. До достижения этого уровня предлагается не допускать размещения средств фонда в иные финансовые активы, за исключением утвержденного после 1 октября 2021 года перечня инфраструктурных проектов, в объеме не выше 2,5 трлн рублей.

Силуанов 5 октября заявил в Совфеде, что предлагаемые изменения связаны с энергопереходом, который сегодня реализуют практически все страны.

"Переход стран к постепенному сокращению потребления углеводорода, особенно угля и нефти, значит, что будет постепенно снижаться мировое потребление углеводородов, и вопрос устойчивости доходной базы федерального бюджета может уже встать к началу 2030-х годов, и к этому надо быть готовым. В этой связи в целях снижения долгосрочных рисков, связанных с энергопереходом, мы предлагаем минимальный размер ликвидных резервных активов ФНБ довести до уровня 10% ВВП. Это будет содействовать обеспечению долгосрочной бюджетной и макроэкономической устойчивости. Такое поручение дал президент, соответствующие законодательные предложения мы внесем", - сказал министр.

Минфин Антон Силуанов ФНБ Совет Федерации

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