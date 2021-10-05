РФ сократит посевы озимых под урожай-2022 из-за непогоды и пошлин

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Россия в этом году впервые за последние четыре сельхозгода сократит посевы озимых культур.

Как прогнозируют эксперты "СовЭкона", площадь сева может уменьшиться на 0,7-1,2 млн га или примерно на 5% к прошлому году. Это произойдет на фоне неблагоприятных погодных условий и падения рентабельности сельхозпроизводителей, поясняют они.

"СовЭкон" сообщает, что сев озимых продолжает заметно отставать от прошлогоднего. На конец прошлой недели отставание превышало 1 млн га. Наиболее существенно сев буксует в Поволжье, где засеяно на 0,7 млн га меньше, чем годом ранее. "СовЭкон" ожидает, что отставание сохранится до конца посевной кампании.

"Ожидаемое сокращение площади связано с неблагоприятными погодными условиями во второй половине лета и начале осени в Поволжье. Во многих регионах аграрии из-за засухи не решились сеять в сухую землю, - поясняют эксперты. - Дополнительный фактор – серьезное снижение рентабельности в растениеводстве на фоне стремительного роста цен на материально-технические ресурсы при искусственно заниженных пошлинами ценах на зерно". При этом они отмечают, что в этом году в Поволжье урожайность в текущем году упала до минимальных для последних лет уровней.

В целом "СовЭкон" оценивает сбор пшеницы в Приволжском федеральном округе в 11 млн тонн, что на 43% меньше, чем в прошлом году. Заметно осложнилась ситуация в растениеводстве также на Урале и в центре.

"На фоне новостей из России котировки на пшеницу в минувшую пятницу показали стремительный рост, укрепившись на 4,1% в Чикаго и на 2,3% в Париже. Российская пшеница (протеин 12,5%) по итогам недели подорожала на $1,5, до $306 за тонну (FOB)", - сообщает "СовЭкон".

Как сообщалось, по оценке Минсельхоза, площадь озимых под урожай будущего года составит 19,5 млн га.