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ЦБ включил Тинькофф банк в список системно значимых кредитных организаций

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - АО "Тинькофф Банк" стало новым участником перечня системно значимых кредитных организаций (СЗКО) в 2021 году, сообщил ЦБ РФ в понедельник.

Решение внести Тинькофф банк в список системно значимых регулятор принял "с учетом ряда факторов, в том числе активного роста бизнеса, существенно превышающего среднерыночный, а также обширной клиентской базы", говорится в сообщении.

Всего в перечень СЗКО сейчас входят 13 банков, на долю которых приходится около 77% совокупных активов российского банковского сектора, отмечает ЦБ РФ.

Помимо Тинькофф банка, в список включены Юникредит банк, Газпромбанк, ВТБ, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Сбербанк России, банк "ФК Открытие", Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк и Совкомбанк.

Банк России утверждает перечень системно значимых кредитных организаций ежегодно. Год назад в список СЗКО был включен Совкомбанк. ЦБ добавил этот банк в перечень с учетом ряда факторов, в том числе с учетом его размера.

Перечень системно значимых банков

Перечень СЗКО формируется поэтапно. На первом этапе определяется обобщающий результат количественных показателей деятельности кредитных организаций (размер, взаимосвязанность с кредитными и иными финансовыми организациями, объем вкладов физлиц). На втором этапе оценивается абсолютное значение привлеченных вкладов физлиц, на третьем - оценивается доля активов банков в совокупных активах банковского сектора. ЦБ также может учитывать дополнительные сведения при включении банка в список системно значимых.

В этом году ЦБ скорректировал методику включения банков в список СЗКО. В частности, он скорректировал критерий международной активности, которая снизилась в условиях секторальных санкций. Этот критерий включен в обобщающий показатель системной значимости кредитных организаций с общим весом 10% (до этого он учитывался отдельно). Одновременно с этим Банк России перераспределил веса других показателей (размер банка, взаимосвязанность с другими финансовыми организациями, объем вкладов физических лиц), входящих в расчет обобщающего результата.

Тинькофф банк входит в TCS Group, основным акционером которой является траст семьи Олега Тинькова, владеющий после 35,1%.

По итогам второго квартала 2021 года Тинькофф банк с активами в 927,9 млрд рублей занимает 15-е место по этому показателю в рэнкинге "Интерфакс-100". По объему средств физлиц (514,6 млрд рублей) Тинькофф банк занимает 8-е место в этом рэнкинге.

ЦБ РФ Тинькофф банк

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