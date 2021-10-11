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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Что произошло за день: понедельник, 11 октября

Новый канцлер Австрии, убийство школьника в Махачкале, домашний арест для виновника смертельного ДТП в Сочи

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Цена нефти Brent впервые за три года превысила $84 за баррель. Позднее в понедельник в ходе торгов цена опустилась до $83,86 за баррель, но фьючерсы на WTI держались около максимумов с октября 2014 года.

- Коронавирус в России диагностировали еще у 29 409 человек. В Москве выявили 5 002 случая заражения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нереальной перспективу ввести штрафы для непривитых, отметив, что гражданам нужно объяснять необходимость вакцинации.

- Алексея Навального сняли с учета как склонного к побегу, но поставили на учет как экстремиста. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, официальным подтверждением "Интерфакс" не располагает.

- Segezha Group купит лесопромышленные активы в Красноярском крае и Иркутской области у инвесткомпании Bonum Capital за $515 млн. Одновременно Bonum нарастит пакет в Segezha с 4,6% до около 13%, купив акции у АФК "Система" на $150 млн. Это позволит Bonum стать вторым по величине акционером Segezha.

- Школьник смертельно ранил одноклассника ножом в Махачкале. Пострадавший скончался в больнице. Нападавший объяснил свои действия состоянием аффекта. Директор и заведующий учебной частью школы уволены. В отношении руководства школы и охранников возбуждено дело о халатности.

- Перевозивший Ксению Собчак водитель отправлен под домашний арест по делу о смертельном ДТП. Ранее мужчина подтвердил, что выехал на встречную полосу на дороге Адлер - Альпика Сервис. Собчак планируют вызвать на допрос.

- ЦБ включил Тинькофф банк в список системно значимых кредитных организаций. Теперь в перечне 13 банков.

- Александр Шалленберг стал новым канцлером Австрии. Бывший глава МИД страны занял эту должность после отставки Себастьяна Курца на фоне антикоррупционного расследования.

- Премия Нобеля по экономике присуждена троим ученым за исследования экономики труда и причинных связей. Лауреатами стали Дэвид Кард, Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс.

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