Акционеры Segezha рассмотрят сделку с Bonum 11 ноября

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Подконтрольный АФК "Система" лесопромышленный холдинг Segezha Group 11 ноября созовет внеочередное собрание акционеров для одобрения сделки по покупке сибирских активов у инвесткомпании Bonum Capital Мурата Алиева.

Как говорится в сообщении Segezha, решение о созыве собрания было принято советом директоров в пятницу.

Одновременно совет директоров утвердил цену выкупа акций у акционеров, не проголосовавших за сделку. Она составит 8,9 руб. за акцию. Список лиц для предъявления акций будет составлен на 18 октября.

Segezha в понедельник объявила, что покупает за $515 млн у Bonum 100% акций холдинговой компании ООО "Интер Форест Рус", владеющей 24 лесопромышленными активами и 10,9 млн куб. м лесосеки в Иркутской области и Красноярском крае. Закрыть сделку планируется в I квартале 2022 г.

АФК "Система" принадлежит 72,02% уставного капитала Segezha, суммарная доля членов совета директоров и правления составляет 3,73%, в свободном обращении находится 24,25% акций компании.

Bonum принадлежит 4,6% Segezha. Одновременно со сделкой по продаже активов Bonum, как ожидается, выкупит у АФК "Система" акции Segezha на $150 млн и нарастит пакет до примерно до 13%.

В апреле этого года Segezha провела IPO по цене 8 руб. за акцию и привлекла 30 млрд руб. После объявления о сделке цена акций Segezha на Московской бирже приблизилась к 10 руб./бумага.