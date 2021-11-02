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Segezha закроет сделку по покупке активов у Bonum до конца года

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Segezha Group рассчитывает до конца года закрыть сделку по покупке сибирских лесопромышленных активов у инвесткомпании Bonum Capital Мурата Алиева, сообщил "Интерфаксу" президент Segezha Михаил Шамолин.

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"В идеальной картине мира - да, мы хотели бы до конца декабря сделку закрыть с тем, чтобы с 1 января консолидировать все активы и заниматься повышением их эффективности, увеличением выпуска объемов продукции и так далее", - уточнил он.

Ранее компания заявляла, что сделка может быть закрыта в I квартале 2022 года, если ее согласует ФАС. Пока сделка находится на рассмотрении, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

О покупке у Bonum 100% акций холдинговой компании ООО "Интер Форест Рус" подконтрольная АФК "Система" Segezha сообщила в октябре этого года. Сумма сделки составит $515 млн. Из них $130 млн составляет аванс, еще $335 млн планировалось закрыть в январе. Предусмотрены также два отложенных платежа по $25 млн каждый через два и четыре года соответственно.

В холдинг "Интер Форест Рус" входят иркутские АО "ЛДК Игирма" и ООО "Транс-сибирская лесная компания", красноярское ООО "Приангарский ЛПК", а также более 20 компаний в сегментах владения лесным фондом, логистики и операционной деятельности. Компания владеет 10,9 млн куб. м лесосеки в Иркутской области и Красноярском крае.

В результате сделки лесная аренда Segezha составит 16 млн га, а расчетная лесосека практически удвоится - до 23,6 млн куб. м. Мощности группы по производству пиломатериалов увеличатся почти вдвое - до 3 млн 221 тыс. куб. м, по выпуску пеллет - в 1,8 раза, до 380 тыс. тонн. Одновременно примерно на 20% расширятся мощности компании по производству фанеры - на 35-40 тыс. куб. м, до 232 тыс. куб. м.

Шамолин не исключил, что с консолидацией активов "Интер Фореста" Segezha пересмотрит инвестпланы в сторону увеличения. "В "Интер Форес Рус", я совершенно не исключаю, что появится необходимость в реализации новых инвестиционных проектов. Сейчас мы пока только объявили о сделке и, конечно, в инвестпрограмму никаких проектов, связанных с техническим перевооружением этих активов, не закладывали. Но вполне возможно, что в процессе операционной деятельности выяснится дополнительная возможность проинвестировать", - сказал он в интервью.

В презентации Segezha, посвященной сделке с Bonum, указывались следующие перспективные проекты в Красноярском крае и Иркутской областях: два целлюлозно-бумажных комбината (ЦБК) в рамках проекта "Сегежа-Восток" на 1 млн т (в Красноярском крае) и 0,8 млн т продукции (в Иркутской области), два или три лесопромышленных комплекса с суммарным выпуском пиломатериалов на уровне 1,5-2 млн куб м, фанерный завод на 200 тыс. куб. м. Решения по этим проектам будут приниматься в течение следующего года после консолидации активов "Интер Форест", отмечал менеджмент компании.

Со сделкой по покупке "Интер Фореста" увязаны планы по наращиванию Bonum доли в Segezha с нынешних 4,6% до около 13%. Акции должна продать АФК "Система" на сумму $150 млн. Точный размер пакета, отчуждаемого АФК в адрес Bonum, будет определен на дату закрытия сделки исходя из курса доллара США к рублю РФ и средневзвешенной биржевой цены одной акции Segezha за шесть месяцев, предшествующих дате заключения соглашения.

Bonum Capital Segezha Group Мурат Алиев Ровшан Алиев Михаил Шамолин Интер Форест Рус

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