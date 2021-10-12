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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

США начнут антидемпинговую проверку из-за труб нефтяного сортамента из РФ и еще трех стран

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Международная торговая комиссия (ITC) США инициировала начало предварительного антидемпингового расследования в отношении ввозимых на территорию страны труб нефтяного сортамента (OCTG) из России, Аргентины, Мексики и Южной Кореи.

Расследование было инициировано в ответ на обращения Borusan Mannesmann Pipe US, PTC Liberty Tubulars, U.S. Steel Tubular Products, Welded Tube USA, а также Американской федерации труда и Конгресса производственных профсоюзов (AFLCIO), говорится в сообщении ITC.

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"Трубная металлургическая компания" является крупнейшим российским производителем трубной продукции. Она является глобальным поставщиком стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными активами в России, Румынии, Казахстане и Чехии.

Основным ее бенефициаром является Дмитрий Пумпянский (контролирует 95,6% через TMK Steel Holding Ltd.). Free float составляет около 4,4%. Этой весной компания закрыла сделку по покупке "Челябинского трубопрокатного завода" у Андрея Комарова. Согласно оценкам аналитиков "ВТБ Капитала", доля объединенной компании на российском трубном рынке в сегменте OCTG труб составляет около 67%.

США

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