Гендиректор ТМК возглавил и Челябинский трубопрокатный завод

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров Челябинского трубопрокатного завода досрочно прекратил полномочия гендиректора Бориса Коваленкова и избрал на эту должность Игоря Корытько, гендиректора ПАО "Трубная металлургическая компания", говорится в материалах предприятия.

Корытько будет руководить ЧТПЗ с 17 марта 2021 года по 16 марта 2024 года.

Ранее 16 марта стало известно, что ТМК закрыла сделку по покупке 86,54% ЧТПЗ у контролирующего акционера Андрея Комарова. Владельцам оставшихся 13,46% акций ЧТПЗ будет выставлена оферта в соответствии с российским законодательством.

В периметр сделки вошли производственно-сбытовые и сервисные активы, ломозаготовка и переработка, а также активы, связанные с деятельностью трубно-магистрального дивизиона ЧТПЗ. Нефтесервисный дивизион ГК "Римера" в периметр сделки не вошел.

По оценкам аналитиков "ВТБ Капитала", доля объединенной компании на российском трубном рынке вырастет до 35% с 23% в 2019 году. При этом компания усилит лидирующие позиции в сегменте OCTG труб, повысив долю до 67% с 50%, станет лидером по выпуску бесшовных промышленных труб с долей 84% (по сравнению с 35%). Доля на рынке труб большого диаметра повысится до 30% с 13%.

Мощности ТМК включают предприятия в России, Румынии, Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в РФ. Основным бенефициаром компании является председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский (контролирует 95,6% через TMK Steel Holding Ltd.). Free float составляет около 4,4%.