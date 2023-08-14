US Steel отклонила предложение Cleveland-Cliffs о поглощении с оценкой выше $7 млрд

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Американская сталелитейная US Steel отклонила предложение конкурирующей Cleveland-Cliffs о покупке с оценкой выше $7 млрд, пишет The Wall Street Journal.

Cleveland-Cliffs оценила главного конкурента в $35 из расчета на акцию. Компания предлагала за одну бумагу денежные средства в размере $17,5 и 1,023 собственной акции.

Совет директоров US Steel назвал предложение Cleveland-Cliffs неразумным, отмечает газета со ссылкой на Cleveland-Cliffs. В воскресенье US Steel заявляла, что рассматривает "стратегические альтернативы".

Объединение двух компаний привело бы к значительному изменению облика американской сталелитейной промышленности, указывает WSJ. В результате такой сделки число крупных сталепроизводителей в США сократилось бы с четырех до трех.

Сделка укрепила бы позиции Cleveland-Cliffs на важных отраслевых рынках, таких как производство бытовой техники и автомобильная промышленность, где она уже выступает крупнейшим поставщиком стали в натуральном выражении.

US Steel была создана в 1901 году при участии финансиста Джона Пирпонта Моргана и сталепромышленника Эндрю Карнеги и сыграла важную роль в индустриализации Штатов в XX веке. Она уже не относится к числу крупнейших американских компаний, но остается одним из ведущих сталепроизводителей.