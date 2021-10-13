Сотрудникам РГС банка сообщили о скором объединении с "Открытием"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - РГС банк скоро могут объединить с материнским "ФК Открытие" в рамках подготовки группы "Открытие" к продаже, пишет "Коммерсантъ". Газета ссылается в том числе на письмо президента-предправления РГС банка Алексея Токарева, который в начале недели сообщил об этих планах сотрудникам.

РГС банк был создан в 1994 году, в 2017 году вошел в периметр группы банка "Открытие" в рамках санации последнего (сейчас находится под контролем Банка России). "Открытие" планировал присоединить РГС банк, но затем отказался от этой идеи. В 2019 году РГС банк сменил бизнес-стратегию, став банком для автомобилистов и компаний из сферы автобизнеса. В соответствии с этой стратегией, к 2022 году кредитная организация планирует войти в топ-15 банков на рынке розничного кредитования с долей рынка в 2% и стать лидером на российском рынке по выдаче автокредитов, заняв 10% рынка автокредитования.

По данным источников "Коммерсанта", руководство "Открытия" поменяло свою позицию и вновь решило присоединить дочерний банк. В письме Токарева сотрудникам говорится, что основная цель новой стратегии группы "Открытие" на 2021-2023 годы - вывести часть ее акций на продажу, а для этого требуется обеспечить рост эффективности бизнес-модели и монетизации клиентских сервисов. Поэтому акционер решил трансформировать бизнес и объединить РГС банк с банком "Открытие". Ясность с форматом, планом и сроками трансформации, по словам Токарева, наступит после последующих обсуждений, к концу ноября 2021 года.

В течение ближайших полутора-двух месяцев рабочая группа под руководством главы банка "Открытие" Михаила Задорнова сформирует решения по бизнес-функциям и подразделениям поддержки, определит степень и формат централизации, а также пошаговую "дорожную карту" соответствующих изменений.

В письме, на которое ссылается "Коммерсантъ" указывается, что по итогам января-сентября кредитный портфель РГС банка составил 116,8 млрд рублей, средства клиентов - 54,8 млрд рублей

В банке "ФК Открытие" от комментариев отказались, в РГС банке отметили, что банк продолжает работу в текущем режиме.

ЦБ в начале августа начал подготовку к продаже акций банка "Открытие" на торгах. Одновременно регулятор заявил, что изучит обращения от потенциальных стратегических инвесторов (прием сообщений заинтересованных лиц пройдет с 11 октября по 22 октября 2021 года). Стратегу могут достаться не менее 50% плюс одна акция, при наличии заинтересованных покупателей торги состоятся до конца 2021 года.

ЦБ может продать 15-20% банка в ходе IPO в 2022 году, говорил в начале июня глава банка "Открытие" Михаил Задорнов.