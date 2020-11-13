"Росгосстрах" полностью перешел под прямое управление банка "Открытие"

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Банк "Открытие" стал напрямую распоряжаться почти 100% акций СК "Росгосстрах" (99,4% – в прямом распоряжении, 0,2% - в косвенном), свидетельствуют материалы кредитной организации.

"Росгосстрах" вошел в периметр "Открытия" в 2017 году рамках санации банка. "Открытию" напрямую принадлежало 50,12% акций "Росгосстраха", еще 49,34% акций банк владел через ООО "РГС Холдинг", которое сейчас проходит процедуру банкротства.

Конкурсное производство в отношении "РГС Холдинга" было открыто в июне этого года, после чего на торги было выставлено имущество компании, включая пакет акций "Росгосстраха". Начальная цена за 240,7 млрд обыкновенных акций страховщика (около 49,2%) составляла 32,6 млрд рублей. Однако, как следует из протокола торгов, залоговый кредитор (банк "Открытие" - ИФ) принял решение оставить предмет залога за собой по цене 26,1 млрд рублей.

"Открытие" является крупнейшим кредитором "РГС Холдинга". В августе Арбитражный суд Москвы включил банк в реестр кредиторов компании с размером заявленных требований 45,8 млрд рублей (сумма включает размер кредита, а также проценты и пени).

Как говорится в материалах суда, банк "Открытие" в декабре 2017 года, уже после начала санации и перехода под контроль ЦБ, выдал "РГС Холдингу" кредит объемом 28,8 млрд рублей под залог акций "Росгосстраха".

"Денежные средства по кредитному договору выдавались целевым образом для пополнения брокерского счета должника, открытого в ПАО "РГС Банк", для исполнения обязательств по сделкам репо. Предоставленные банком денежные средства по кредитному договору позволили должнику приобрести в собственность акции ПАО СК "Росгосстрах" на общую сумму 28,8 млрд рублей. Средняя стоимость одной акции по результатам указанной сделки составила 0,300092 рубля", - говорится в материалах.

"С учетом того, что по итогам торгов на "Московской бирже" по состоянию на 5 декабря 2017 стоимость одной акции "Росгосстраха" была установлена на уровне 0,423 рубля, указанная сделка носит прибыльный характер для должника", - указывает суд.

Рыночная стоимость приобретенных холдингом акций "Росгосстраха", согласно указанным котировкам, составляла 40,5 млрд рублей. Целевой характер кредита, а также заключенный между должником и банком в обеспечение кредитного договора договор залога акций "Росгосстраха" минимизировали риски невозврата кредита и позволяли банку рассчитывать на прибыль в виде процентов за пользование кредитом, говорится в материалах.

Заключенный с должником кредитный договор был подписан руководителем временной администрации "Открытия" Сергеем Шевченко, анализ целесообразности выдачи кредитных денежных средств должнику и их возвратности также был предметом исследования компетентных должностных лиц, назначенных на соответствующие должности Банком России.