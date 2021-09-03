РФ увеличила экспорт угля в I полугодии на 9,8% до 107,3 млн тонн

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Поставки российского угля за рубеж в январе-июне этого года составили 107,3 млн тонн, увеличившись на 9,8% к аналогичному периоду 2020 года, сообщили журналистам в Минэнерго.

"В частности, растет потребление угля в Европе в свете повышения цен на остальные энергоносители. "Зеленых" мощностей еще недостаточно, и нет такой надежности, как у действующей системы", - подчеркнули в ведомстве.

Так, поставки в Европу в первом полугодии выросли на 2,4%, до 22,55 млн тонн.

"В 2021 году суммарные поставки угля на европейский рынок сохранятся на уровне 2020 года", - ожидают в Минэнерго.

Спрос со стороны АТР вырос с 55,41 млн до 60,43 млн тонн. Экспорт в Китай, например, составил в январе-июне 24,15 млн тонн против 16,2 млн тонн годом ранее.

Увеличился спрос и в странах Африки – с 3,52 млн до 4,79 млн тонн, а также в Центральной и Южной Америке – с 1,26 млн до 2,12 млн тонн, сообщили в ведомстве.

В целом в Минэнерго отмечают, что в этом году "месячные показатели доли России существенно превышают предыдущие годы".

"Стратегия развития угольной отрасли, которая была рассчитана на рост потребления угля, реализуется в соответствии с утвержденными планами", - заключили в министерстве.

Ранее в пятницу спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс на ВЭФ отметил, что российская угледобывающая отрасль, строя планы развития с опорой на китайский спрос, может "врезаться в стену" в связи с резким сокращением потребления на рынке КНР.

"Мы не можем повлиять на китайскую климатическую политику, она определилась без нас. Мы можем увидеть ее и адекватно отреагировать, или чем дальше, тем больше закрывать глаза, продолжая на всей скорости двигаться в сторону бетонной стены. И вот тогда действительно придется ответить шахтерам Кузбасса, Донбасса, Сахалина, Воркуты, Челябинска и всех других угольных регионов", - сказал Чубайс, комментируя намерения Китая поставить "под жесточайший контроль" любой прирост потребления угля с 2021 года, а с 2025 года – начать его сокращение.