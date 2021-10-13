Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Blackstone вложит $1 млрд в покупку прав на музыку

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Американская Blackstone Inc. сообщила, что решила вложить $1 млрд в приобретение прав на музыку и управление каталогами. Компания считает, что этот шаг принесет ей прибыль на фоне быстрого роста популярности стриминговых сервисов.

Инвестиции являются частью партнерства с консалтинговой компанией, связанной с Hipgnosis Songs Fund Ltd., специализирующейся на инвестициях в музыкальную индустрию. Компания покупает каталоги песен и получает доход от их стриминга в интернете или использования в фильмах и рекламе.

Фонд Hipgnosis получит право совместных инвестиций в каталоги, которые будет приобретать Blackstone, говорится в совместном сообщении компаний. При этом Blackstone получит долю в компании и будет вкладывать средства в улучшение ее возможностей по обработке данных и внедрению технологий.

Hipgnosis вышла на публичный рынок в 2018 году. По состоянию на июнь компании принадлежали права более чем на 64 тысяч песен.

Blackstone США Hipgnosis Songs Fund

Новости по теме

Новости

РФ увеличила поставки электроэнергии в Китай почти вдвое

Квартальная выручка LVMH взлетела на 20%

Квартальная выручка LVMH взлетела на 20%

"Лента" запустила продажи через Ozon

Bloomberg сообщил, что Apple произведет меньше iPhone 13 из-за дефицита чипов

Bloomberg сообщил, что Apple произведет меньше iPhone 13 из-за дефицита чипов

Отбор из ПХГ в Европе вот-вот превысит объем закачки

"Газпром" вернул себе лидерство по уровню рыночной капитализации в РФ

"Газпром" вернул себе лидерство по уровню рыночной капитализации в РФ

МВФ улучшил прогноз роста ВВП РФ в 2021 году до 4,7%

Путин предложил индексировать маткапитал по фактической инфляции

Путин предложил индексировать маткапитал по фактической инфляции

ЦБ зафиксировал увеличение темпов роста зарплат в РФ

Мишустина призвали продлить программу туристического кешбэка на 2022 год

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });