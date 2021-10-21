Blackstone назвала третий квартал лучшим в своей истории

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Blackstone Group Inc., крупнейшая в мире управляющая компания в сфере альтернативных инвестиций, увеличила чистую прибыль в третьем квартале 2021 года почти вдвое благодаря росту стоимости портфеля прямых инвестиций.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила $1,4 млрд, или $1,94 на акцию, по сравнению с $794,7 млн, или $1,13 на акцию, за такой же период годом ранее.

Стоимость портфеля корпоративных прямых инвестиций Blackstone в минувшем квартале увеличилась на 10%, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил всего 0,2%.

"Это лучшая отчетность в 36-летней истории Blackstone, - сказал главный исполнительный директор компании Стивен Шварцман. - Прибыль увеличилась существенно, и все наши ключевые финансовые результаты, а также показатели капитала либо достигли рекордов, либо были около рекордных уровней".

Прибыль, распределяемая между акционерами (distributable earnings), в июле-сентябре достигла рекордных $1,64 млрд, или $1,28 на акцию, увеличившись по сравнению с $772,1 млн, или $0,63 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Комиссионный доход подскочил на 28%, до $779 млн, что также является рекордом.

Объем активов под управлением Blackstone на конец третьего квартала составил $730,7 млрд по сравнению с $584,4 млрд годом ранее и $684 млрд на конец второго квартала. Целью Blackstone является увеличение этого показателя до $1 трлн к 2026 году.

По итогам третьего квартала компания выплатит дивиденды в размере $1,09 в расчете на акцию по сравнению с $0,54 на акцию годом ранее.

Стоимость акций Blackstone в ходе предварительных торгов в четверг увеличилась на 2,8%. С начала этого года бумаги подорожали почти на 99%.