Часть ритейлеров РФ отметила кратный рост спроса на новые iPhone 13

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Спрос на новые iPhone 13 на этапе предзаказа оказался на уровне спроса на гаджеты предыдущей версии и выше, следует из комментариев российских ритейлеров, реализующих продукцию Apple; часть из них отметила, что спрос на новые гаджеты оказался в разы выше, чем на смартфоны предыдущего поколения.

Предзаказ на iPhone 13 стартовал 22 сентября, в продажу гаджеты поступят с 24 сентября. Цена на смартфоны варьируется от 70 тыс. до 160 тыс. руб. в зависимости от спецификаций.

Стоит отметить, что в текущем году Apple открыла предзаказ сразу на все новые модели iPhone (iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max), тогда как в прошлом году предзаказ на новинки стартовал в две волны: сначала на iPhone 12 и iPhone 12 Pro, а затем на iPhone 12 mini и 12 Pro Max.

"В течение первого дня спрос на линейку iPhone 13 оказался почти вдвое выше, чем в совокупности на все смартфоны iPhone 12 за все дни; интерес к новинке в этом году и заметно выше, чем динамика предзаказов 2020 к 2019 гг.", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо".

Гендиректор "Мегафон Ритейл" Владимир Скурихин сообщил "Интерфаксу", что за первые 15 часов количество предзаказов iPhone 13 оказалось втрое выше, чем на iPhone 12 за этот же период в прошлом году.

"Спрос на новые модели 2021 года на этапе предзаказа так же высок, как спрос на линейку iPhone 12 в прошлом году", - отмечают в Ozon. Высокий спрос на новинки с первых часов старта предзаказа наблюдают и в ПАО "МТС".

Из результатов опроса ритейлеров следует, что наибольшей популярностью пользуются гаджеты iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

Согласно статистике "М.Видео-Эльдорадо", около 90% предзаказов пришлось на iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, еще 10% занимают iPhone 13, остальные - на iPhone 13 mini.

В "Мегафон ритейле" около 50% от всех предзаказов пришлось на iPhone 13 Pro Max.

Наиболее популярны смартфоны с объемом памяти 256Гб. С точки зрения цвета наибольший интерес представляют "небесно-голубые" гаджеты, следом - "графитовые".

"Кроме Москвы и Санкт-Петербурга, наибольший интерес к новым моделям проявили жители Краснодарского края, Красноярского края, Новосибирска, Ростова, Екатеринбурга и Тюмени. На города-миллионники приходится более 85% всех предзаказанных телефонов", - добавили в re:Store.