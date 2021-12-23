Аналитики МТС сообщили о спаде продаж смартфонов в натуральном выражении

В денежном измерении продажи выросли на 28%, в натуральном - упали на 2%

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В 2021 году продажи смартфонов в России выросли в денежном выражении на 28% - до 728 млрд рублей, свидетельствуют предварительные данные аналитиков ПАО "МТС". При этом в натуральном выражении продажи сократились примерно на 2% - до 30 млн гаджетов.

Эту динамику эксперты объяснили тем, что россияне стали стараться покупать более дорогие гаджеты "с прицелом на более продолжительное использование".

"В 2021 году средний срок владения мобильными аппаратами превысил 40 месяцев", - говорится в пресс-релизе. При этом средняя стоимость приобретаемых гаджетов выросла на 31%, до 24,2 тысячи рублей.

В уходящем году по количеству проданных в России гаджетов лидировал Samsung с долей 32,1%, за ним следуют Xiaomi (29,1%) и Apple (15,2%). В денежном выражении лидировали смартфоны Apple с долей 43,2%, Samsung (26,7%), Xiaomi (18,4%).