"Газпром" отреагировал на рекордные цены в Европе переводом хранилищ газа на отбор

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - "Газпром" отреагировал на рекордные цены на газ в Европе переводом хранилищ на отбор, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe.

7 октября (на следующий день после рекордного скачка спотовых цен в Европе почти до $2000 за тысячу кубометров) австрийское хранилище "Хайдах" на один день переключалось с закачки на отбор. Тогда же на отбор переключалось ПХГ "Йемгум" в Германии (это хранилище построено в соляных кавернах, а такие ПХГ обеспечивают особую гибкость режимов работы).

В следующие дни – 8 октября и 9 октября (последний день в оперативной статистике GIE) – закачка в эти объекты продолжилась.

Из хранилищ, которые используются "Газпромом", на паузе (ни закачки, ни отбора) стоит германское ПХГ "Катарина" (заполнено на 43,54%) и "Бергермеер" в Нидерландах (27,30%). "Газпром" также располагает мощностями хранилищ "Дамборжице" в Чехии и "Банатский Двор" в Сербии, но данные по ним не отображаются в системе Gas Infrastructure Europe. Российский концерн наряду с другими участниками рынка также использует виртуальное хранение (организованное за счет коммерческого взаимодействия европейских контрагентов и применения различных финансовых инструментов), но информация об этих ресурсах не раскрывается.

В целом в Европе по итогам газовых суток 9 октября уровень запасов газа в подземных хранилищах достиг 76,39%. Это на 14,37 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет. Правда, если в середине июля этот разрыв достигал 16,568 пунктов, то сейчас он сокращается день ото дня.

В среднем в октябре темпы закачки газа в ПХГ на 23% выше среднемноголетних значений. Приток СПГ на терминалы региона в начале октября 2021 года находится примерно на уровне прошлого года.