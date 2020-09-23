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Mars изменит название бренда Uncle Ben's на Ben's Original

Компания также откажется от изображения афроамериканца на упаковках продукции этой марки

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Mars Inc. изменит название бренда Uncle Ben's на Ben's Original и откажется от изображения афроамериканца в черном галстуке-бабочке на упаковках продукции этого бренда.

В июне компания сообщила о планах ребрендинга ряда продуктов, в том числе Uncle Ben's, в рамках борьбы с расовыми предрассудками на фоне массовых протестов, последовавших за убийством полицией чернокожего американца Джорджа Флойда.

Quaker Foods North America, подразделение PepsiCo, ранее отказалось от бренда Aunt Jemima, под которым продавались смеси для блинчиков, сиропы и другие продукты. На упаковке этой продукции была изображена улыбающаяся афроамериканка. PepsiCo не раскрыла новое название бренда, сообщив лишь, что продукция начнет продаваться в новой упаковке в четвертом квартале текущего года.

Mars сообщила в среду, что за лето опросила тысячи потребителей. Многие из опрошенных заявили, что изображение седовласого афроамериканца в черном галстуке-бабочке является напоминанием о рабстве.

"Времена изменились, - заявила президент Mars Food Global Фиона Доусон в интервью The Wall Street Journal. - Сейчас услышаны те голоса, которых не слышали раньше".

По ее словам, компания рассматривала другие потенциальные имена бренда, однако название Ben's Original получило одобрение фокус-групп и сотрудников Mars, поскольку сохранило узнаваемость бренда с многолетней историей.

Новая упаковка продукции бренда сохранит знакомые потребителям цвета - синий и оранжевый, сообщила Доусон. Товары в новой упаковке начнут продаваться в начале следующего года.

Mars Uncle Ben's США Ben's Original Фиона Доусон

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