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Боррель посетовал, что РФ не поставляет газ сверх обязательств по договорам

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Россия выполняет обязательства по договорам с ЕС на поставки газа, однако не осуществляет его дополнительные поставки, что способствует росту цен, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Россия соблюдает договорные обязательства по поставкам газа, но не направляет дополнительные газовые (поставки - ИФ) Европе, как могла бы, тем самым способствуя росту цен", - написал Боррель в своем блоге.

Он отметил, что энергетическая зависимость ЕС – "один из ключевых вопросов в отношениях с Россией". "ЕС зависим от импорта ископаемого топлива из России, но российской экономике и государству также нужны доходы от нашего импорта энергии", - продолжил глава дипломатии ЕС.

Боррель подчеркнул, что вопросы энергетики являются важной причиной того, "почему ЕС необходимо стать более сплоченным в его отношениях с Россией, а также сохранить единство целей среди членов" блока.

"В прошлом так было не всегда, но для того, чтобы справиться с этим (энергетическим - ИФ) кризисом, нам необходимо достигнуть прогресса в этом направлении", - добавил глава дипломатии ЕС.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что не было ни одного случая, когда российские компании отказывались бы выполнить запросы из Европы на увеличение поставок газа.

"Увеличиваем (поставки - ИФ). А если нас просят увеличить еще – мы готовы увеличить еще. Мы увеличиваем настолько, насколько нас просят наши партнеры. Нет ни одного отказа. Ни одного", - сказал Путин в среду на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".

ЕС Жозеп Боррель

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