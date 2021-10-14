Ритейлеры с августа снизили средние наценки на социально значимые продукты на четверть

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Средний уровень наценок на социально значимые продовольственные товары в федеральных торговых сетях с августа снизился на 5,8 процентного пункта, до 16,4% с 22,2%, сообщила в четверг Федеральная антимонопольная служба со ссылкой на данные мониторинга.

По данным ФАС, средние наценки на мясную продукцию в крупнейших сетях за этот период колебались в пределах от 3% до 38%, на овощи - от 0% до 48%.

"Вместе с тем в отдельных торговых сетях ФАС России продолжает выявлять случаи установления высоких наценок на овощи и мясную продукцию, достигающих 50% и выше", - отмечается в сообщении.

ФАС в рамках поручений президента и правительства РФ следит за ценами на социально значимые продовольственные товары, в том числе на овощи и мясную продукцию, а также проводит проверки торговых сетей и производителей.

В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС будет принимать меры реагирования вплоть до оборотных штрафов, предупредило ведомство.

Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев отмечал, что на рынке наблюдается нехарактерный для сезона рост цен на плодоовощную и животноводческую продукцию.

По данным Росстата, рост потребительских цен на плодоовощную продукцию за неделю с 5 по 11 октября ускорился до 1,8% с 1,5% неделей ранее. Цены на свинину за неделю повысились на 0,45% (на 0,72% неделей ранее), на говядину - на 0,31% (на 0,56%).