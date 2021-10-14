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Ритейлерам посоветовали переходить на прямые договоры с поставщиками ради снижения цен

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ рекомендовал торговым сетям переходить на прямые договоры с поставщиками социально значимых продуктов. Эта мера будет способствовать снижению цен на полке, рассчитывает ведомство.

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"Мы также рекомендовали торговым сетям переходить на прямые договоры с поставщиками социально значимых продуктов. Речь о сельскохозяйственной продукции, цены на которую подвержены сезонным колебаниям: мясе, молоке, яйцах, товарах "борщевого набора". При покупке на оптовом рынке флуктуация цен на эти продукты высока. И государству, и бизнесу необходим более-менее точный прогноз колебания цены. Прямые договоры содержат формулу условной справедливой цены на товары, что, в конечном итоге, позволяет снизить конечную стоимость продукции на полке", - заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, его цитирует пресс-служба ведомства.

При этом отрасль торговли должна оставаться диверсифицированной, и небольшие производители также должны иметь возможность быстро и просто реализовать свою продукцию, считает Евтухов.

По его словам, в 2021 году количество ярмарок в России выросло на 60% по сравнению с показателем за 2020 год и на 30% к "допандемийному" 2019 году.

Кроме того, в Госдуме ожидает рассмотрения разработанный Минпромторгом законопроект, направленный на поддержку и развитие нестационарной и мобильной развозной торговли. Законопроект предусматривает определение прозрачных правил предоставления мест для нестационарных и мобильных торговых объектов.

"Все упомянутые меры в совокупности приведут к улучшению ситуации с ценами, прежде всего, на свежую скоропортящуюся продукцию: мясную и рыбную продукцию, овощи, фрукты, ягоды", - отметил Евтухов.

Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев отмечал, что на рынке наблюдается нехарактерный для сезона рост цен на плодоовощную и животноводческую продукцию. Для стабилизации цен на овощную продукцию Минсельхоз совместно с Минпромторгом проводит работу, направленную на переход торговых сетей на прямые контракты с производителями.

Минпромторг Виктор Евтухов

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