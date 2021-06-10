Консорциум с участием Vitol покупает 5% в проекте "Восток Ойл"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - НК "Роснефть" и консорциум компаний в составе Vitol S.A. и Mercantile & Maritime Energy Pte. Ltd. подписали соглашение об основных условиях сделки по продаже 5%-й доли уставного капитала ООО "Восток Ойл", сообщает российская компания.

Соглашение подтверждает намерение консорциума приобрести долю в проекте "Восток Ойл" и закрепляет основные условия сделки, поясняется в пресс-релизе. Закрытие сделки ожидается после получения сторонами необходимых регуляторных и корпоративных одобрений, говорится в сообщении.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин, слова которого приводятся в сообщении, отметил: "Соглашение основано на нашем успешном многолетнем сотрудничестве с компаниями Vitol и Mercantile & Maritime. Ресурсный потенциал проекта "Восток Ойл", высокое качество нефти и его экономическая модель делают проект одним из наиболее привлекательных объектов для инвестирования в мировой энергетической отрасли, что подтверждается высоким интересом к нему крупных мировых компаний и оценками ведущих инвестиционных банков. Проект, безусловно, представляет интерес для компаний, специализирующихся на поставках сырья, трейдинге и логистике, имеющих разветвленную клиентскую базу и каналы сбыта по всему миру и учитывающих будущую потребность поставок "зеленой" нефти. Мы намерены и дальше укреплять наше сотрудничество с Vitol и Mercantile & Maritime, в том числе, в рамках проекта "Восток Ойл".

Проект "Восток Ойл"

"Роснефть" в 2020 году приступила к масштабному освоению месторождений на Таймыре - реализации проекта "Восток Ойл". В "Восток Ойл" входят активы на севере Красноярского края: Западно-Иркинский участок с запасами нефти 0,5 млрд тонн, месторождения Ванкорского кластера. С недавнего времени в проект вошло Пайяхское месторождение с запасами более 1 млрд тонн нефти.

Потенциал добычи жидких углеводородов проекта "Восток Ойл" может составить 115 млн тонн в год. Ресурсную базу "Восток Ойла" "Роснефть" оценивает в более 6 млрд тонн жидких углеводородов. Проект характеризуется легкой нефтью с уникально низким содержанием серы (0,01-0,04%), которая может рассчитывать на существенную премию к Brent. Поставка нефти через Северный морской путь будет осуществляться без потери качества нефти от смешения в трубопроводе.

"Роснефть" пообещала уже в 2024 году отгружать отсюда 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути. Ожидается, что проект в рамках первой очереди обеспечит добычу, перевалку и транспортировку 50 млн тонн нефти в год, в рамках второй - до 100 млн тонн.

В конце 2020 года международный трейдер Trafigura объявил о завершении сделки приобретения у "Роснефти" 10% в "Восток Ойле" за 7 млрд евро. НК рассчитывает на привлечение в проект новых инвесторов.