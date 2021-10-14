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Запущенные с Восточного спутники связи OneWeb выведены на орбиту

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Очередные 36 спутников связи британской компании OneWeb отделились от разгонного блока "Фрегат" и вышли на расчетные орбиты, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и отметил, что миссия выполнена.

Теперь на орбите 358 спутников OneWeb. Низкоорбитальные аппараты обеспечивают пользователей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь.

Ракета "Союз-2.1б" с этими аппаратами была запущена 14 октября с космодрома Восточный в 12:40 по московскому времени.

В июле 2021 года OneWeb сообщила, что планирует завершить развертывание спутниковой группировки для обеспечения глобального покрытия к июню 2022 года, тогда в сети будет 648 спутников.

OneWeb Восточный Дмитрий Рогозин Роскосмос

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