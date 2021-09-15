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"Роскосмос" до конца года планирует осуществить три запуска со спутниками OneWeb

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - "Роскосмос" планирует осуществить три запуска ракет со спутниками OneWeb с разных космодромов до конца 2021 года, сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко в своем телеграм-канале.

Ранее в "Роскосмосе" сообщали, что госкорпорация планирует в 2021 году провести десять пусков с такими космическими аппаратами. На данный момент в этом году "Роскосмос" осуществил шесть запусков спутников OneWeb.

Как сообщал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, новый пуск британских спутников связи OneWeb с космодрома "Восточный" запланирован на 14 октября.

На орбите насчитывается уже более сотни таких спутников, первые были выведены на орбиту в феврале 2019 года с Гвианского космического центра (Французская Гвиана).

В миреРакета "Союз" вывела на орбиту британские спутники связи OneWebЧитать подробнее

В июле британская компания сообщила, что планирует завершить развертывание спутниковой группировки для обеспечения глобального покрытия к июню 2022 года. По данным OneWeb, группировка на низкой околоземной орбите будет состоять из 648 спутников.

В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов "Байконур", "Восточный", а также Куру во французской Гвиане. Стоимость контракта составляла $1,2 млрд.

23 апреля глава "Роскосмоса" сообщил, что госкорпорация и OneWeb провели 9 апреля переговоры на "Байконуре" о заключении нового контракта на запуск второго поколения аппаратов компании.

23 августа Рогозин сообщил "Интерфаксу", что OneWeb положительно оценивает работу с "Роскосмосом" и рассматривает возможность заключения нового контракта, однако подписание может сорваться из-за американских санкций.

Ранее первый замглавы "Роскосмоса" по финансам Максим Овчинников сообщил в интервью "Интерфаксу", что госкорпорация рассчитывает заключить с OneWeb контракт на запуск спутников второго поколения.

"Мы будем делать все, чтобы заполучить этот контракт", - сказал Овчинников.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь.

OneWeb Роскосмос Владимир Устименко

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