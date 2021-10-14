Ракета "Союз" со спутниками OneWeb успешно стартовала с "Восточного"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Ракета "Союз-2.1б" с 36 спутниками связи британской компании OneWeb во вторник успешно стартовала с космодрома "Восточный".

Ракета оторвалась от стартового стола в 12:40, она несет 36 спутников OneWeb, которые выводятся на орбиту в рамках создания сети спутникового интернета. В 12:50 разгонный блок со спутниками штатно отделился от третьей ступени ракеты.

"Пуск с Восточного штатно. Отделение головного блока и первое включение маршевого двигателя разгонного блока "Фрегат" прошли в расчетное время", - сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в твиттере.

В следующие четыре часа космические аппараты будут отделяться от "Фрегата".

При успешном выведении спутников на орбиту, число аппаратов составит 358, что превысит половину от общего запланированного количества. Предыдущий запуск прошел 14 сентября с космодрома Байконур - ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту партию из 34 спутника связи OneWeb.

Первые спутники OneWeb были выведены на орбиту в феврале 2019 года с Гвианского космического центра (Французская Гвиана).

В июле 2021 года британская компания сообщила, что планирует завершить развертывание спутниковой группировки для обеспечения глобального покрытия к июню 2022 года. По данным OneWeb, группировка на низкой околоземной орбите будет состоять из 648 спутников.

В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов "Байконур", "Восточный", а также Куру во французской Гвиане. Стоимость контракта составляла $1,2 млрд.

23 апреля 2021 года Рогозин сообщил, что госкорпорация и OneWeb провели 9 апреля переговоры на "Байконуре" о заключении нового контракта на запуск второго поколения аппаратов компании.

Ранее первый замглавы "Роскосмоса" по финансам Максим Овчинников сообщил в интервью "Интерфаксу", что госкорпорация рассчитывает заключить с OneWeb контракт на запуск спутников второго поколения.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. "Роскосмос" планирует в 2021 году провести десять пусков с такими космическими аппаратами.