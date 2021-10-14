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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

ЕК пообещала достаточные запасы газа в хранилищах ЕС, если не будет сильных морозов

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Созданных в ЕС запасов газа должно хватить на зиму, если только не будет экстремальных холодов или каких-то экстренных происшествий, заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

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"Подземные хранилища газа к началу зимнего сезона заполнены меньше среднего показателя на этот период. В настоящее время в Европе хранилища заполнены на 77%, и этот показатель каждый день растет", - отметила она во время выступления перед комитетом Европарламента по промышленности, исследования и энергетике. Текст выступления распространила Еврокомиссия.

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Симсон подчеркнула, что "базируясь на последнем зимнем прогнозе Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSO-G) такие объемы - скудные, однако их достаточно для того, чтобы покрыть зимний сезон, если не будет непредвиденных событий".

"В то же время, если мы столкнемся с невероятно холодной зимой, в сочетании с непредвиденными перебоями поставок, то тогда нам потребуется еще газ", - предупреждает еврокомиссар.

Тему запасов газа в ЕС перед зимой в последние дни активно обсуждают в Брюсселе. Это связано, в частности, с высокими ценами на газ, вызывающими тревогу у Еврокомиссии.

Евросоюз ЕС ЕК Еврокомиссия

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