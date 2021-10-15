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Байден подписал закон о временном повышении потолка американского госдолга

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден подписал закон о временном повышении лимита государственного долга на $480 млрд до 3 декабря, сообщил Белый дом.

Эта мера позволяет избежать федерального дефолта, который может привести к экономической катастрофе, комментируют СМИ факт подписания.

Ранее законопроекты, предусматривающие временное повышение потолка госдолга, были одобрены Сенатом после длительных дебатов между демократами и республиканцами, а затем Палатой представителей американского Конгресса.

В США потолок госдолга устанавливается Конгрессом и может быть превышен только с его одобрения. Как сообщалось, в начале октября госдолг уже перешел допустимый порог на $28 трлн. Решение о его превышении во избежание дефолта должно было быть законодательно оформлено до 18 октября.

Агентство Associated Press ранее, комментируя принятие законопроекта Сенатом, отмечало, что "это дает лишь отсрочку", поскольку законодателям-республиканцам и демократам - "все равно придется еще раз преодолеть свои глубокие разногласия по этому вопросу до конца года". Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл на прошлой неделе заявил, что больше не будет помогать демократам расширять полномочия правительства по займам, чтобы предотвратить дефолт, когда в декабре госдолг достигнет своего лимита.

США Джо Байден

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