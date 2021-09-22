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ФРС понизила прогноз роста ВВП США на 2021 год

Также регулятор повысил прогнозы инфляции на 2021-2022 годы

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) понизила прогноз роста ВВП США на 2021 год до 5,9% с ожидавшихся в июне 7%.

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Прогноз увеличения ВВП на 2022 год повышен до 3,8% с 3,3%, на 2023 год - до 2,5% с 2,4%, на долгосрочную перспективу - сохранен на уровне 1,8%.

Безработица в США, согласно новым оценкам Федрезерва, составит 4,8% в 2021 году, 3,8% в 2022, 3,5% в 2023 и 4% в долгосрочной перспективе. Июньские прогнозы для безработицы, составляли соответственно 4,5%, 3,8%, 3,5% и 4%.

Ожидания относительно темпов роста потребительских цен (индекс PCE) в текущем году повышены до 4,2% с 3,4%, в следующем - до 2,2% с 2,1%, в 2023 году - оставлены на уровне 2,2%. Оценка инфляции в США на долгосрочную перспективу сохранена на уровне 2%.

Прогноз роста потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PCE) на 2021 год повышен до 3,7% с 3%, на 2022 год - до 2,3% с 2,1%, на 2023 год - до 2,2% с 2,1%.

В среду Федрезерв также впервые опубликовал прогнозы на 2024 год. Так, ВВП США в 2024 году, как ожидается, вырастет на 2%, безработица составит 3,5%, индекс PCE увеличится на 2,1%, Core PCE - также на 2,1%.

Опубликованный по итогам заседания точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав Федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок - показывает, что 9 из 18 руководителей американского ЦБ ожидают повышения базовой ставки в 2022 году. Причем, трое из них полагают, что ставка будет увеличена дважды.

Подъема ставки в 2023 году ожидают 17 из 18 человек, в 2024 году - все 18.

Медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что ставка составит 0,3% к концу 2022 года, 1% к концу 2023 года, 1,8% к концу 2024 года и 2,5% в долгосрочной перспективе.

США ФРС

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