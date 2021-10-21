Больше 50% заявок на IPO "Ренессанс страхования" подали инвесторы из России

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Больше половины книги заявок в рамках IPO ПАО "Группа Ренессанс страхование" пришлось на инвесторов из России, сообщил основатель и председатель совета директоров группы Борис Йордан. Он сказал это на церемонии начала торгов на "Московской бирже".

"Что мне лично очень понравилось, что доминировали российские инвесторы, которые, конечно, знают рынок лучше, чем иностранные, и знают финансовый рынок. Я думаю, что где-то больше 50% книги были российские деньги, и разница была разделена между США и Европой", - отметил он.

Цена размещения в рамках IPO страховщика была установлена на уровне 120 рублей за акцию. Компания разместила 147 млн 272 тыс. 727 новых акций на 17,7 млрд рублей, ее капитализация с учетом привлеченных средств - 66,8 млрд руб. (чуть меньше $0,95 млрд).

Изначально предполагалось, что сделка будет включать первичный и вторичный компонент: общий размер предложения составит до 25,2 млрд рублей, сама компания рассчитывала получить до 18 млрд рублей, продающие акционеры - до 7,2 млрд рублей (без учета опциона в целях стабилизации). В итоге от полноценного вторичного компонента в ходе формирования книги заявок было решено отказаться - остался только первичный на $250 млн плюс опцион на доразмещение в размере до 10% от базового объема сделки.

"Тот капитал, который мы привлекаем - для органического роста наших диджитал платформ в медицине и в страховании и также для M&A. M&A может нам добавить где-то в размере 4,4 млрд рублей в следующем году. В первом году (после проведения сделок M&A - ИФ) будут расходы на объединение на уровне 900 млн рублей, первый год прибыли будет немного, около 3,5 млрд рублей, а в 2023 году мы полную прибыль получим плюс рост, то есть мы фактически удваиваем размер нашей компании", - говорил ранее Йордан.

ПАО "Группа Ренессанс страхование" - консолидирующая компания одноименной группы. Основные виды деятельности - страхование каско, ОСАГО, ДМС, страхование путешественников и имущества юрлиц.