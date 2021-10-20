"Мосбиржа" еще на день сдвинула листинг акций "Ренессанс страхования"

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" снова отложила на один день допуск к торгам обыкновенных акций "Ренессанс страхования", следует из материалов биржи.

Первоначально биржа допустила акции страховой компании к торгам с 19 октября, затем перенесла листинг на 20 октября. 19 октября вечером биржа опубликовала сообщение о том, что допуск к торгам бумагами "Ренессанс страхование" откроется 21 октября.

Информации о дате начала торгов пока нет. Бумаги включены в первый котировальный список.

Компания в сентябре объявила о проведении IPO на "Мосбирже" и планировала, что торги стартуют 20 октября или "в районе этой даты".

Ценовой диапазон при размещении установлен от 120 до 135 рублей за обыкновенную акцию, что соответствует рыночной капитализации страховщика с учетом привлекаемых в рамках сделки денег в размере от 67,2 млрд рублей до 73,3 млрд рублей, сообщала ранее компания.

Сделка будет включать первичный и вторичный компонент. Общий размер предложения составит до 25,2 млрд рублей, сама компания рассчитывает получить до 18 млрд рублей, продающие акционеры - до 7,2 млрд рублей. Это цифры без учета опциона в размере до 10% от объема размещения, который продающие акционеры предоставят в целях стабилизации.

Продающими акционерами выступают Sputnik Management Services Limited и ее аффилированная компания ООО "Холдинг Ренессанс Страхование" (чьими основными бенефициарами являются Борис Йордан, Мэри Луиз Феррьер, Дмитрий Бакатин и Сергей Рябцов), Notivia Ltd (бенефициар - Baring Vostok), Laypine Ltd Александра Абрамова, Bladeglow Limited Александра Фролова, а также Андрей Городилов (член команды Романа Абрамовича, который также является акционером страховщика, контролируя 9,99%, но свои акции в ходе IPO не продает).

И компания, и продающие акционеры берут на себя обязательство lock-up сроком на полгода после IPO.

Чтобы привлечь 18 млрд рублей по цене размещения 120 рублей, компании нужно будет разместить 150 млн акций, по 135 рублей - 133,33 млн. Соответствующие цифры для вторичного компонента - 53,33 млн и 60 млн акций. Общий объем базового предложения - примерно 187-210 млн акций, с учетом 10%-ного опциона на доразмещение - 205,3-231 млн акций.

Ожидаемый free float по итогам IPO исходя из базового объема размещения и запланированного привлечения самой компанией и ее акционерами - от 34,4% до 37,5%, при условии реализации опциона - от 37,8% до 41,3%, говорится в материалах к IPO для потенциальных инвесторов.

Сейчас уставный капитал "Ренессанс страхования" состоит из 409,7 млн обыкновенных акций, перед IPO компания зарегистрировала в ЦБ допвыпуск на 30,5% увеличенного капитала (180 млн акций).

Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами выступают Credit Suisse, J.P.Morgan и "ВТБ Капитал", старший букраннер - BCS Global Markets, совместные букраннеры - "Ренессанс Капитал", Сбербанк, Тинькофф и Sova Capital.

Анонсируя IPO, компания заявила, что будет стремиться выплачивать в виде дивидендов не менее 50% от консолидированной чистой прибыли ежегодно. Решения о размере выплат акционерам будут приниматься с учетом потребностей группы в инвестициях с целью развития бизнеса (включая M&A), достижения ключевых целей стратегии и необходимости соблюдения регуляторных требований, в том числе в отношении достаточности капитала.

Привлеченные на фондовом рынке средства компании благодаря размещению первичных акций будут использованы "для ускорения развития группы за счет финансирования органического роста, инвестиций в дальнейшую цифровизацию и потенциальные приобретения, увеличивающие стоимость компании".