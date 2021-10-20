Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

"Мосбиржа" еще на день сдвинула листинг акций "Ренессанс страхования"

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" снова отложила на один день допуск к торгам обыкновенных акций "Ренессанс страхования", следует из материалов биржи.

Первоначально биржа допустила акции страховой компании к торгам с 19 октября, затем перенесла листинг на 20 октября. 19 октября вечером биржа опубликовала сообщение о том, что допуск к торгам бумагами "Ренессанс страхование" откроется 21 октября.

Информации о дате начала торгов пока нет. Бумаги включены в первый котировальный список.

Компания в сентябре объявила о проведении IPO на "Мосбирже" и планировала, что торги стартуют 20 октября или "в районе этой даты".

Ценовой диапазон при размещении установлен от 120 до 135 рублей за обыкновенную акцию, что соответствует рыночной капитализации страховщика с учетом привлекаемых в рамках сделки денег в размере от 67,2 млрд рублей до 73,3 млрд рублей, сообщала ранее компания.

Сделка будет включать первичный и вторичный компонент. Общий размер предложения составит до 25,2 млрд рублей, сама компания рассчитывает получить до 18 млрд рублей, продающие акционеры - до 7,2 млрд рублей. Это цифры без учета опциона в размере до 10% от объема размещения, который продающие акционеры предоставят в целях стабилизации.

Продающими акционерами выступают Sputnik Management Services Limited и ее аффилированная компания ООО "Холдинг Ренессанс Страхование" (чьими основными бенефициарами являются Борис Йордан, Мэри Луиз Феррьер, Дмитрий Бакатин и Сергей Рябцов), Notivia Ltd (бенефициар - Baring Vostok), Laypine Ltd Александра Абрамова, Bladeglow Limited Александра Фролова, а также Андрей Городилов (член команды Романа Абрамовича, который также является акционером страховщика, контролируя 9,99%, но свои акции в ходе IPO не продает).

И компания, и продающие акционеры берут на себя обязательство lock-up сроком на полгода после IPO.

Чтобы привлечь 18 млрд рублей по цене размещения 120 рублей, компании нужно будет разместить 150 млн акций, по 135 рублей - 133,33 млн. Соответствующие цифры для вторичного компонента - 53,33 млн и 60 млн акций. Общий объем базового предложения - примерно 187-210 млн акций, с учетом 10%-ного опциона на доразмещение - 205,3-231 млн акций.

Ожидаемый free float по итогам IPO исходя из базового объема размещения и запланированного привлечения самой компанией и ее акционерами - от 34,4% до 37,5%, при условии реализации опциона - от 37,8% до 41,3%, говорится в материалах к IPO для потенциальных инвесторов.

Сейчас уставный капитал "Ренессанс страхования" состоит из 409,7 млн обыкновенных акций, перед IPO компания зарегистрировала в ЦБ допвыпуск на 30,5% увеличенного капитала (180 млн акций).

Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами выступают Credit Suisse, J.P.Morgan и "ВТБ Капитал", старший букраннер - BCS Global Markets, совместные букраннеры - "Ренессанс Капитал", Сбербанк, Тинькофф и Sova Capital.

Анонсируя IPO, компания заявила, что будет стремиться выплачивать в виде дивидендов не менее 50% от консолидированной чистой прибыли ежегодно. Решения о размере выплат акционерам будут приниматься с учетом потребностей группы в инвестициях с целью развития бизнеса (включая M&A), достижения ключевых целей стратегии и необходимости соблюдения регуляторных требований, в том числе в отношении достаточности капитала.

Привлеченные на фондовом рынке средства компании благодаря размещению первичных акций будут использованы "для ускорения развития группы за счет финансирования органического роста, инвестиций в дальнейшую цифровизацию и потенциальные приобретения, увеличивающие стоимость компании".

Мосбиржа Ренессанс Страхование Credit Suisse J.P.Morgan ВТБ Капитал BCS Global Markets

Новости по теме

Новости

Холода в России обострили проблему зимнего дизеля. Обзор

Ozon запустил собственное кулинарное производство

Минфин США пригрозил наказать "Газпром" за попытки обойти санкции

Минфин США пригрозил наказать "Газпром" за попытки обойти санкции

Цены на бензин начали активно расти на АЗС по всей России

Индекс РТС превысил 1900 пунктов впервые с августа 2011 года

Экосистема "Тинькофф" дополнена направлением e-commerce

В МИД РФ увидели в ценах на энергоресурсы риск роста инфляции в ЕС, что отразится на РФ

В МИД РФ увидели в ценах на энергоресурсы риск роста инфляции в ЕС, что отразится на РФ

Рубль во вторник утром слегка укрепляется к доллару, но слабеет к евро вслед за динамикой валют на Forex

Рубль во вторник утром слегка укрепляется к доллару, но слабеет к евро вслед за динамикой валют на Forex

Создатель ракет для С-300 Светлов скончался на 87-м году жизни

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });